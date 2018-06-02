В «Роснефти» назвали «деятельным признанием вины» выплату Улюкаевым штрафа

То, что осужденный
экс-министр экономического развития выплатил штраф в полном объеме, является «деятельным» признанием его вины, считают в «Роснефти».
Выплата экс-главой Минэкономразвития Алексеем Улюкаевым штрафа по делу о взятке является «деятельным признанием вины». Об этом заявил RNS представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти: „Нашим мнением является то, что это деятельное признание своей вины со всеми вытекающими последствиями. Сумма установлена судом, и суду решать, но то, что он выполнил судебное решение в этой части, и выполнил его в полном объеме и, можно сказать, досрочно, говорит о том, что это деятельное признание своей вины, мы только так и относимся. Мы считаем, что это хорошо, когда виновный признает свою вину“».
Напомним, накануне стало известно, что экс-министр выплатил назначенный ему штраф в размере 130 млн рублей. кроме того, стало известно, что защита Улюкаева обжаловала решение суда, приговорившего его к 8 годам колонии.
Леонтьев добавил, что компания никак не занимается судьбой Улюкаева, так как это не входит в ее компетенции, и полностью полагается на решение суда.
Михаил Леонтьев: «В данном случае наш руководитель был заявителем по делу, потому что он выполнил свой гражданский долг. Мы не берем на себя никаких функций — ни расследовательских, ни карательных, никаких: мы нефть добываем, знаете ли».
Напомним, Улюкаев осужден за взятку в 2 млн долларов, принятую от главы «Роснефти» Игоря Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. Сам экс-министр свою вину не признает. На этой неделе Улюкаев был этапирован в колонию, где будет отбывать срок. Предположительно, он был доставлен в учреждение, которое находится недалеко от Москвы.
Михаил Леонтьев, пресс-секретарь «Роснефти: „Нашим мнением является то, что это деятельное признание своей вины со всеми вытекающими последствиями. Сумма установлена судом, и суду решать, но то, что он выполнил судебное решение в этой части, и выполнил его в полном объеме и, можно сказать, досрочно, говорит о том, что это деятельное признание своей вины, мы только так и относимся. Мы считаем, что это хорошо, когда виновный признает свою вину“».
Напомним, накануне стало известно, что экс-министр выплатил назначенный ему штраф в размере 130 млн рублей. кроме того, стало известно, что защита Улюкаева обжаловала решение суда, приговорившего его к 8 годам колонии.
Леонтьев добавил, что компания никак не занимается судьбой Улюкаева, так как это не входит в ее компетенции, и полностью полагается на решение суда.
Михаил Леонтьев: «В данном случае наш руководитель был заявителем по делу, потому что он выполнил свой гражданский долг. Мы не берем на себя никаких функций — ни расследовательских, ни карательных, никаких: мы нефть добываем, знаете ли».
Напомним, Улюкаев осужден за взятку в 2 млн долларов, принятую от главы «Роснефти» Игоря Сечина, который согласился на оперативный эксперимент. Сам экс-министр свою вину не признает. На этой неделе Улюкаев был этапирован в колонию, где будет отбывать срок. Предположительно, он был доставлен в учреждение, которое находится недалеко от Москвы.
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