Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет помогать Израилю в случае вооруженного конфликта с Ираном.
В интервью Der Spiegel Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана, так как страна не является членом организации, хотя и остается партнером блока.
Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не участвует в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. «Это не наша работа», — отметил он.
В интервью Столтенберг признал, что среди стран — членов блока существуют разногласия в отношении ядерной сделки с Ираном. При этом все члены организации обеспокоены ракетной программой Ирана и «поддержкой террористических групп», которая ведет к нестабильности в регионе.
Напомним, что обострение отношений между Ираном и Израилем вызвано ракетно-ядерной программой Тегерана и помощью иранских военных правительству Башара Асада в Сирии. В прошлом месяце Тель-Авив обвинил Иран в обстреле позиций на Голанских высотах и нанес удар по Сирии. А израильский лидер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет и дальше противодействовать «иранской агрессии» на Ближнем Востоке и военное присутствие в Сирии.
В Иране пригрозили, что если Израиль будет действовать «безрассудно», то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены.
Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не участвует в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. «Это не наша работа», — отметил он.
В интервью Столтенберг признал, что среди стран — членов блока существуют разногласия в отношении ядерной сделки с Ираном. При этом все члены организации обеспокоены ракетной программой Ирана и «поддержкой террористических групп», которая ведет к нестабильности в регионе.
Напомним, что обострение отношений между Ираном и Израилем вызвано ракетно-ядерной программой Тегерана и помощью иранских военных правительству Башара Асада в Сирии. В прошлом месяце Тель-Авив обвинил Иран в обстреле позиций на Голанских высотах и нанес удар по Сирии. А израильский лидер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет и дальше противодействовать «иранской агрессии» на Ближнем Востоке и военное присутствие в Сирии.
В Иране пригрозили, что если Израиль будет действовать «безрассудно», то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены.
Комментарии