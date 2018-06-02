    «Ты супер!». The Best

    НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана

    комментировать

    НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана

    НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не будет помогать Израилю в случае вооруженного конфликта с Ираном.

    В интервью Der Spiegel Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не поможет Израилю в случае нападения Ирана, так как страна не является членом организации, хотя и остается партнером блока.

    Генсек НАТО подчеркнул, что альянс не участвует в процессе урегулирования на Ближнем Востоке. «Это не наша работа», — отметил он.

    смотретьИранская сделка: к чему привело решение США выйти из соглашения
    Иранская сделка: к чему привело решение США выйти из соглашения
    В интервью Столтенберг признал, что среди стран — членов блока существуют разногласия в отношении ядерной сделки с Ираном. При этом все члены организации обеспокоены ракетной программой Ирана и «поддержкой террористических групп», которая ведет к нестабильности в регионе.

    Напомним, что обострение отношений между Ираном и Израилем вызвано ракетно-ядерной программой Тегерана и помощью иранских военных правительству Башара Асада в Сирии. В прошлом месяце Тель-Авив обвинил Иран в обстреле позиций на Голанских высотах и нанес удар по Сирии. А израильский лидер Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна будет и дальше противодействовать «иранской агрессии» на Ближнем Востоке и военное присутствие в Сирии.

    В Иране пригрозили, что если Израиль будет действовать «безрассудно», то Тель-Авив и Хайфа будут уничтожены.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru