«Решайся!»: Криштиану Роналду получил предложение от «Енисея»

Красноярский «Енисей» обратился к Криштиану Роналду, решившему покинуть мадридский «Реал».
В красноярском клубе подчеркнули, что «всё знают», и предложили знаменитому португальцу «впервые сделать „Енисей“ великим».
К предложению, опубликованному в Twitter, прикрепили картинку, наглядно демонстрирующую преимущества Красноярска по сравнению с Манчестером и Мадридом.
Напомним, после победы «Реала» на «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов (3:1) Криштиану Роналду намекнул, что в ближайшем будущем покинет мадридский клуб. Позднее СМИ сообщили, португалец принял это решение еще до матча в Киеве. Не исключено, что новым клубом Роналду станет французский «Пари Сен-Жермен».
Красноярский «Енисей» в минувшем сезоне занял третье место в ФНЛ, а потом одолел «Анжи» в переходных матчах и впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу.
К предложению, опубликованному в Twitter, прикрепили картинку, наглядно демонстрирующую преимущества Красноярска по сравнению с Манчестером и Мадридом.
Dear @Cristiano, we know everything. We suggest you to make the FC «Enisey» great for the first time.— ФК «Енисей» (@FCEnisey) 2 июня 2018 г.
Make up your mind now! pic.twitter.com/o0dAajFrFj
Напомним, после победы «Реала» на «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов (3:1) Криштиану Роналду намекнул, что в ближайшем будущем покинет мадридский клуб. Позднее СМИ сообщили, португалец принял это решение еще до матча в Киеве. Не исключено, что новым клубом Роналду станет французский «Пари Сен-Жермен».
Красноярский «Енисей» в минувшем сезоне занял третье место в ФНЛ, а потом одолел «Анжи» в переходных матчах и впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу.
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