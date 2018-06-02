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    «Решайся!»: Криштиану Роналду получил предложение от «Енисея»

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    • Фото: Reuters © 2018, Paul Hanna
    «Решайся!»: Криштиану Роналду получил предложение от «Енисея»

    «Решайся!»: Криштиану Роналду получил предложение от «Енисея»

    «Решайся!»: Криштиану Роналду получил предложение от «Енисея»
  • Фото: Reuters © 2018, Paul Hanna

    • Красноярский «Енисей» обратился к Криштиану Роналду, решившему покинуть мадридский «Реал».

    В красноярском клубе подчеркнули, что «всё знают», и предложили знаменитому португальцу «впервые сделать „Енисей“ великим».

    К предложению, опубликованному в Twitter, прикрепили картинку, наглядно демонстрирующую преимущества Красноярска по сравнению с Манчестером и Мадридом.



    Напомним, после победы «Реала» на «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов (3:1) Криштиану Роналду намекнул, что в ближайшем будущем покинет мадридский клуб. Позднее СМИ сообщили, португалец принял это решение еще до матча в Киеве. Не исключено, что новым клубом Роналду станет французский «Пари Сен-Жермен».

    Красноярский «Енисей» в минувшем сезоне занял третье место в ФНЛ, а потом одолел «Анжи» в переходных матчах и впервые в своей истории вышел в Премьер-лигу.

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