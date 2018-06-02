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    Киркоров отказался писать заявление на укравших его костюмы подростков. грузовики, Киркоров, кражи и ограбления, Нижегородская область, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКиркоров отказался писать заявление на укравших его костюмы подростков

    Киркоров отказался писать заявление на укравших его костюмы подростков

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    Киркоров отказался писать заявление на укравших его костюмы подростков

    Киркоров отказался писать заявление на укравших его костюмы подростков

    Киркоров отказался писать заявление на укравших его костюмы подростков

      Корреспонденты НТВ связались с Филиппом Киркоровым, которого на днях ограбили двое подростков во время гастролей, и выяснили, как артист будет наказывать воров.

      Вся страна замерла в немом вопросе: как чувствует себя Король эстрады без украденных «перьев». Или их уже вернули? Ограбленный подростками в нижегородском городке Филипп Киркоров ответил на вопросы в студии программы «Центральное телевидение» на НТВ.

      Киркоров поблагодарил поклонников за беспокойство и заверил, что с ним все в порядке. Также артист отметил отличную работу полицейских из отдела МВД России «Павловский», которые нашли воришек и вернули дорогостоящие костюмы владельцу.

      Филипп Киркоров: «Спасибо большое за оперативность. Наша милиция нас бережет-охраняет. В очередной раз я убедился в профессионализме действий сотрудников органов безопасности и понял, что не зря из года в год выступаю 10 ноября на Дне полиции. Так что спасибо вам большое, все уже хорошо. И, честно говоря, то, что произошло, не могло повлиять и остановить бронетранспортер по имени „Филипп Киркоров“ и шоу „Я“. Мы за 30 лет (и я в том числе) готов ко всяким, так скажем, случаям и превратностям судьбы, поэтому на один украденный комплект аксессуаров и костюмов у нас еще два в запасе. Но это не повод, чтобы вскрывать следующие фуры. Так что не надо делать поспешных выводов».

      Киркоров также завил, что забрал из полиции заявление на подростков и попросил разобраться с юными хулиганами их родителей.

      Филипп Киркоров: «Ну неужели я похож на кровожадного монстра, жаждущего мести?! Нет, конечно, когда это все произошло, было обидно: это нехорошо — брать чужое. А когда выяснилось, что это подростки, я почему-то посчитал, что достаточно обратиться сейчас мне к родителям, чтобы их отшлепали ремнем по пятой точке. Чтобы впредь было неповадно. Но писать заявления, чтобы их наказали по всей строгости уголовной ответственности и засадили на 12 лет за кражу имущества, я, конечно, не буду. Но это, еще раз говорю, не повод для того, чтобы в будущем посягать на имущество Филиппа Киркорова, и кого бы того бы ни было. Это нехорошо! Поэтому хватит, урок они вынесли для себя достаточно приличный».

      смотретьПохититель костюмов Киркорова пообещал, что «больше не будет»
      Похититель костюмов Киркорова пообещал, что «больше не будет»
      Напомним, ограбление произошло вечером 27 мая в Павлове Нижегородской области, куда Филипп Киркоров приехал на гастроли. Двое подростков — 13 и 15 лет — вскрыли припаркованную возле ДК фуру с реквизитом и украли 8 знаменитых костюмов артиста с перьями и стразами от кутюрье Юдашкина. Ущерб артист оценил в 11 тысяч долларов. На следующий день подростки принесли баул с нарядами в школу и хвастались перед одноклассниками, а потом просто оставили сумку в раздевалке, где ее заметили учители. Директор школы сообщила в полицию, и костюмы были возвращены артисту.

      Одному из подростков — 15-летнему Кириллу — за кражу грозила уголовная ответственность. Он попросил прощения у Короля эстрады, пообещав, что «больше так не будет».

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