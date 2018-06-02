Киркоров отказался писать заявление на укравших его костюмы подростков

Корреспонденты НТВ связались с Филиппом Киркоровым, которого на днях ограбили двое подростков во время гастролей, и выяснили, как артист будет наказывать воров.
Вся страна замерла в немом вопросе: как чувствует себя Король эстрады без украденных «перьев». Или их уже вернули? Ограбленный подростками в нижегородском городке Филипп Киркоров ответил на вопросы в студии программы «Центральное телевидение» на НТВ.
Киркоров поблагодарил поклонников за беспокойство и заверил, что с ним все в порядке. Также артист отметил отличную работу полицейских из отдела МВД России «Павловский», которые нашли воришек и вернули дорогостоящие костюмы владельцу.
Филипп Киркоров: «Спасибо большое за оперативность. Наша милиция нас бережет-охраняет. В очередной раз я убедился в профессионализме действий сотрудников органов безопасности и понял, что не зря из года в год выступаю 10 ноября на Дне полиции. Так что спасибо вам большое, все уже хорошо. И, честно говоря, то, что произошло, не могло повлиять и остановить бронетранспортер по имени „Филипп Киркоров“ и шоу „Я“. Мы за 30 лет (и я в том числе) готов ко всяким, так скажем, случаям и превратностям судьбы, поэтому на один украденный комплект аксессуаров и костюмов у нас еще два в запасе. Но это не повод, чтобы вскрывать следующие фуры. Так что не надо делать поспешных выводов».
Киркоров также завил, что забрал из полиции заявление на подростков и попросил разобраться с юными хулиганами их родителей.
Филипп Киркоров: «Ну неужели я похож на кровожадного монстра, жаждущего мести?! Нет, конечно, когда это все произошло, было обидно: это нехорошо — брать чужое. А когда выяснилось, что это подростки, я почему-то посчитал, что достаточно обратиться сейчас мне к родителям, чтобы их отшлепали ремнем по пятой точке. Чтобы впредь было неповадно. Но писать заявления, чтобы их наказали по всей строгости уголовной ответственности и засадили на 12 лет за кражу имущества, я, конечно, не буду. Но это, еще раз говорю, не повод для того, чтобы в будущем посягать на имущество Филиппа Киркорова, и кого бы того бы ни было. Это нехорошо! Поэтому хватит, урок они вынесли для себя достаточно приличный».
Напомним, ограбление произошло вечером 27 мая в Павлове Нижегородской области, куда Филипп Киркоров приехал на гастроли. Двое подростков — 13 и 15 лет — вскрыли припаркованную возле ДК фуру с реквизитом и украли 8 знаменитых костюмов артиста с перьями и стразами от кутюрье Юдашкина. Ущерб артист оценил в 11 тысяч долларов. На следующий день подростки принесли баул с нарядами в школу и хвастались перед одноклассниками, а потом просто оставили сумку в раздевалке, где ее заметили учители. Директор школы сообщила в полицию, и костюмы были возвращены артисту.
Одному из подростков — 15-летнему Кириллу — за кражу грозила уголовная ответственность. Он попросил прощения у Короля эстрады, пообещав, что «больше так не будет».
Киркоров поблагодарил поклонников за беспокойство и заверил, что с ним все в порядке. Также артист отметил отличную работу полицейских из отдела МВД России «Павловский», которые нашли воришек и вернули дорогостоящие костюмы владельцу.
Филипп Киркоров: «Спасибо большое за оперативность. Наша милиция нас бережет-охраняет. В очередной раз я убедился в профессионализме действий сотрудников органов безопасности и понял, что не зря из года в год выступаю 10 ноября на Дне полиции. Так что спасибо вам большое, все уже хорошо. И, честно говоря, то, что произошло, не могло повлиять и остановить бронетранспортер по имени „Филипп Киркоров“ и шоу „Я“. Мы за 30 лет (и я в том числе) готов ко всяким, так скажем, случаям и превратностям судьбы, поэтому на один украденный комплект аксессуаров и костюмов у нас еще два в запасе. Но это не повод, чтобы вскрывать следующие фуры. Так что не надо делать поспешных выводов».
Киркоров также завил, что забрал из полиции заявление на подростков и попросил разобраться с юными хулиганами их родителей.
Филипп Киркоров: «Ну неужели я похож на кровожадного монстра, жаждущего мести?! Нет, конечно, когда это все произошло, было обидно: это нехорошо — брать чужое. А когда выяснилось, что это подростки, я почему-то посчитал, что достаточно обратиться сейчас мне к родителям, чтобы их отшлепали ремнем по пятой точке. Чтобы впредь было неповадно. Но писать заявления, чтобы их наказали по всей строгости уголовной ответственности и засадили на 12 лет за кражу имущества, я, конечно, не буду. Но это, еще раз говорю, не повод для того, чтобы в будущем посягать на имущество Филиппа Киркорова, и кого бы того бы ни было. Это нехорошо! Поэтому хватит, урок они вынесли для себя достаточно приличный».
Напомним, ограбление произошло вечером 27 мая в Павлове Нижегородской области, куда Филипп Киркоров приехал на гастроли. Двое подростков — 13 и 15 лет — вскрыли припаркованную возле ДК фуру с реквизитом и украли 8 знаменитых костюмов артиста с перьями и стразами от кутюрье Юдашкина. Ущерб артист оценил в 11 тысяч долларов. На следующий день подростки принесли баул с нарядами в школу и хвастались перед одноклассниками, а потом просто оставили сумку в раздевалке, где ее заметили учители. Директор школы сообщила в полицию, и костюмы были возвращены артисту.
Одному из подростков — 15-летнему Кириллу — за кражу грозила уголовная ответственность. Он попросил прощения у Короля эстрады, пообещав, что «больше так не будет».
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