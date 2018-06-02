ЛНР: инструкторы НАТО готовят украинскую армию к наступлению

Западные инструкторы проводят подготовку украинской армии к наступлению, заявил пленный военнослужащий.
Яков Веремейчик из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ рассказал, что подписал контракт в 2016 году. А в конце 2017 году он попал на полигон во Львовской области, где его обучали представители НАТО.
Яков Веремейчик: «В декабре 2017 году мы поехали на Яворовский полигон во Львовской области. Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению».
При этом Веремейчик, выступая на брифинге в Луганске, заявил, что 90% украинских солдат не хотят воевать и стремятся как можно скорее уехать домой, передает «ЛуганскИнформЦентре».
Напомним, двух дезертиров из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшихся перейти через «серую зону», 26 мая задержала Народная милиция ЛНР. Позднее им провели экскурсии по Луганску и Первомайску. Задержанные военные ознакомились с разрушениями, нанесенными украинской армией во время боевых действий.
Яков Веремейчик: «В декабре 2017 году мы поехали на Яворовский полигон во Львовской области. Там нас обучали представители НАТО: американцы, канадцы, поляки. Нас там учили больше штурму городов, домов, то есть больше учили наступлению».
При этом Веремейчик, выступая на брифинге в Луганске, заявил, что 90% украинских солдат не хотят воевать и стремятся как можно скорее уехать домой, передает «ЛуганскИнформЦентре».
Напомним, двух дезертиров из 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ, пытавшихся перейти через «серую зону», 26 мая задержала Народная милиция ЛНР. Позднее им провели экскурсии по Луганску и Первомайску. Задержанные военные ознакомились с разрушениями, нанесенными украинской армией во время боевых действий.
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