СБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости на суде по делу Вышинского

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Ирина Высокович, имеющая украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, рассказала, что в задании Херсонского суда к ней подошли неизвестные в штатском и предложили проехать с ними. Перед этим незнакомая женщина начала обвинять журналистку в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого, как и многих других СМИ, запрещено в Киеве., корреспондент РИА Новости: «Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже».С Высокович беседовали трое сотрудников СБУ, никто из них не представился.: «Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство „требует крови“ и „раскрутки ситуации“, поэтому надо подписать некоторые документы».Журналистка рассказала, что представители спецслужбы «давили, но в мягкой форме».: «Тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой. А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им».Беседа в здании СБУ продолжалась несколько часов. Высокович вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.: «Мне сказали, что псевдоним у меня будет „Мила“, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ».Высокович отпустили, она вернулась в Литву, так и не написав материал о суде над Вышинским.В украинском Херсоне в эти дни рассматривается апелляция на арест журналиста Кирилла Вышинского. Адвокаты требуют выпустить подзащитного на свободу. В данный момент действует предыдущее судебное решение, согласно которому руководитель портала РИА Новости Украина должен провести под стражей 60 дней без права выхода под залог.Вышинский был задержан 15 мая. Его обвинили в госизмене. В тот же день сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости и устроили там обыск.