СБУ пыталась завербовать журналиста РИА Новости на суде по делу Вышинского

Служба безопасности Украины пыталась завербовать корреспондента РИА Новости в Литве Ирину Высокович, прибывшую в украинский Херсон освещать судебный процесс по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Ирина Высокович, имеющая украинское гражданство и постоянный вид на жительство в Литве, рассказала, что в задании Херсонского суда к ней подошли неизвестные в штатском и предложили проехать с ними. Перед этим незнакомая женщина начала обвинять журналистку в работе на Первый балтийский телеканал, вещание которого, как и многих других СМИ, запрещено в Киеве.
Ирина Высокович, корреспондент РИА Новости: «Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже».
С Высокович беседовали трое сотрудников СБУ, никто из них не представился.
Ирина Высокович: «Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство „требует крови“ и „раскрутки ситуации“, поэтому надо подписать некоторые документы».
Журналистка рассказала, что представители спецслужбы «давили, но в мягкой форме».
Ирина Высокович: «Тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой. А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им».
Беседа в здании СБУ продолжалась несколько часов. Высокович вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.
Ирина Высокович: «Мне сказали, что псевдоним у меня будет „Мила“, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ».
Высокович отпустили, она вернулась в Литву, так и не написав материал о суде над Вышинским.
В украинском Херсоне в эти дни рассматривается апелляция на арест журналиста Кирилла Вышинского. Адвокаты требуют выпустить подзащитного на свободу. В данный момент действует предыдущее судебное решение, согласно которому руководитель портала РИА Новости Украина должен провести под стражей 60 дней без права выхода под залог.
Вышинский был задержан 15 мая. Его обвинили в госизмене. В тот же день сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости и устроили там обыск.
Ирина Высокович, корреспондент РИА Новости: «Сначала меня вывели на улицу и под предлогом того, что спасают от разъяренных украинских патриотов, посадили в автомобиль, представившись сотрудниками СБУ, и сообщили, что направляемся в отделение Службы. После этого меня привезли в какое-то административное здание за высоким забором, с охраной в дверях, завели в какой-то кабинет на третьем этаже».
С Высокович беседовали трое сотрудников СБУ, никто из них не представился.
Ирина Высокович: «Было много вопросов про мою работу на Первом балтийском канале, с которым я давно не сотрудничаю. На вопрос, для кого я освещаю судебный процесс над Вышинским, я честно ответила, что сотрудничаю с РИА Новости. После этого один из мужчин заявил, что они готовы были бы меня отпустить, но их начальство „требует крови“ и „раскрутки ситуации“, поэтому надо подписать некоторые документы».
Журналистка рассказала, что представители спецслужбы «давили, но в мягкой форме».
Ирина Высокович: «Тихо и спокойно говорили, что могу остаться здесь, но если честно расскажу, что их интересовало, то отправлюсь домой. А что рассказать? Я была очень напугана и не понимала, за что… Мои репортажи на Первом балтийском канале в большей части касались социальной жизни, культуры, а в Херсон приехала сделать новость о заседании суда, о чем я и говорила им».
Беседа в здании СБУ продолжалась несколько часов. Высокович вынудили подписать бумагу о готовности сотрудничать с СБУ и рассказывать о сотрудниках РИА Новости.
Ирина Высокович: «Мне сказали, что псевдоним у меня будет „Мила“, меня отпустят, а потом свяжутся, иначе я останусь здесь надолго. Перед тем, как отпустить, меня вынудили сказать на камеру, что я не имею претензий к СБУ».
Высокович отпустили, она вернулась в Литву, так и не написав материал о суде над Вышинским.
В украинском Херсоне в эти дни рассматривается апелляция на арест журналиста Кирилла Вышинского. Адвокаты требуют выпустить подзащитного на свободу. В данный момент действует предыдущее судебное решение, согласно которому руководитель портала РИА Новости Украина должен провести под стражей 60 дней без права выхода под залог.
Вышинский был задержан 15 мая. Его обвинили в госизмене. В тот же день сотрудники службы безопасности Украины ворвались в офис РИА Новости и устроили там обыск.
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