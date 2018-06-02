Кириенко не исключил переноса Единого дня голосования

Сергей Кириенко прокомментировал предложение главы ЦИК Эллы Памфиловой перенести Единый день голосования.
По словам первого заместителя руководителя администрации президента РФ, эта идея требует продуманного обсуждения, передает ТАСС.
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Такая идея есть, ее высказывала Элла Александровна (Памфилова). Как любое предложение, оно требует продуманного обсуждения».
Ранее глава Центризбиркома заявила, что оптимальным временем для выборов мог бы стать октябрь. При этом Памфилова подчеркнула, что поиском более удобного для избирателей дня займется после 9 сентября рабочая группа.
Отметим, что о переносе Единого дня голосования на другое, менее «дачное» время говорили и в Госдуме. Так, в КПРФ предлагали перенести выборы на март, а в «Справедливой России» — на октябрь.
Сейчас Единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября (в 2018 году — 9 сентября). В год федеральных парламентских выборов эта дата смещается на третье воскресенье сентября.
Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ: «Такая идея есть, ее высказывала Элла Александровна (Памфилова). Как любое предложение, оно требует продуманного обсуждения».
Ранее глава Центризбиркома заявила, что оптимальным временем для выборов мог бы стать октябрь. При этом Памфилова подчеркнула, что поиском более удобного для избирателей дня займется после 9 сентября рабочая группа.
Отметим, что о переносе Единого дня голосования на другое, менее «дачное» время говорили и в Госдуме. Так, в КПРФ предлагали перенести выборы на март, а в «Справедливой России» — на октябрь.
Сейчас Единый день голосования проводится во второе воскресенье сентября (в 2018 году — 9 сентября). В год федеральных парламентских выборов эта дата смещается на третье воскресенье сентября.
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