Глава МИД Украины разослал по всему миру письма с просьбой «давить на Россию»

Глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что разослал своим коллегам письма с призывом оказать давление на РФ.
Министр иностранных дел заявил, что призывает весь мир «консолидировать международный ответ» и ввести дополнительные санкции против России.
В своем Twitter Климкин опубликовал образец разосланных главам МИД писем на английском языке, в которых он обвинил Москву в «оккупации Крыма», а также незаконном задержании более 60 граждан Украины.
Отдельно министр выделил Владимира Балуха, который получил 3,5 года заключения за хранение боеприпасов и взрывчатки, режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, и его сообщника Александра Кольченко. Климкин отметил, что они объявили голодовку и потребовал освобождения украинцев.
В своем Twitter Климкин опубликовал образец разосланных главам МИД писем на английском языке, в которых он обвинил Москву в «оккупации Крыма», а также незаконном задержании более 60 граждан Украины.
Отдельно министр выделил Владимира Балуха, который получил 3,5 года заключения за хранение боеприпасов и взрывчатки, режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму, и его сообщника Александра Кольченко. Климкин отметил, что они объявили голодовку и потребовал освобождения украинцев.
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