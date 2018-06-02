    Космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС

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    • Фото: anton_astrey / instagram.com
    Космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС

    Космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС

    Космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС
  • Фото: anton_astrey / instagram.com

    • Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок Крымского моста, сделанное с борта Международной космической станции.

    Фотографию 19-километрового моста, соединяющего полуостров с материковой Россией, Шкаплеров выложил на своей странице в Twitter.

    В подписи к фото космонавт написал: «Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства Крымского моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли».

    Напомним, что 16 мая было отрыто регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту. Днем ранее состоялась торжественная церемония открытия моста, в которой принял участие Владимир Путин.

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    Рекорд России и Европы: как строили Крымский мост
    Крымский мост — самый протяженный мост в России и Европе. Его возвели за 816 дней, стоимость проекта составила почти 228 миллиардов рублей. Мост состоит из двух частей — уже построенной автомобильной и железнодорожной, которую планируют сдать к концу 2019 года.

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