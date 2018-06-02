Космонавт опубликовал фото Крымского моста с МКС

Российский космонавт Антон Шкаплеров опубликовал снимок Крымского моста, сделанное с борта Международной космической станции.
|
14397
Фотографию 19-километрового моста, соединяющего полуостров с материковой Россией, Шкаплеров выложил на своей странице в Twitter.
В подписи к фото космонавт написал: «Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства Крымского моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли».
Напомним, что 16 мая было отрыто регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту. Днем ранее состоялась торжественная церемония открытия моста, в которой принял участие Владимир Путин.
Крымский мост — самый протяженный мост в России и Европе. Его возвели за 816 дней, стоимость проекта составила почти 228 миллиардов рублей. Мост состоит из двух частей — уже построенной автомобильной и железнодорожной, которую планируют сдать к концу 2019 года.
В подписи к фото космонавт написал: «Завершается мой третий космический полет, и я заканчиваю вести мониторинг строительства Крымского моста из космоса. Теперь буду отслеживать с Земли».
Напомним, что 16 мая было отрыто регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту. Днем ранее состоялась торжественная церемония открытия моста, в которой принял участие Владимир Путин.
Крымский мост — самый протяженный мост в России и Европе. Его возвели за 816 дней, стоимость проекта составила почти 228 миллиардов рублей. Мост состоит из двух частей — уже построенной автомобильной и железнодорожной, которую планируют сдать к концу 2019 года.
Комментарии