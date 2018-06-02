СМИ: закупка Турцией военной техники РФ станет «кошмаром НАТО»

Покупка Турцией российских
зенитно-ракетных комплексов С-400 приведет к тому, что у России будет доступ к оборонной системе НАТО.
Отказ США от поставок Турции истребителей F-35 может привести к тому, что Анкара начнет закупать российские Су-57. Это решение вместе с планами по покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 станет настоящим кошмаром для НАТО, сообщает издание Business Insider.
Напомним, разговоры об отказе Вашингтона поставлять F-35 начали звучать на фоне недовольства США решением Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.
Издание напоминает, что ЗРК С-400 считаются одними из самых современных платформ противоракетной обороны, и появление их на вооружении Турции означает, что у России будет возможность внедриться в оборонную систему НАТО. Кроме того, отмечает издание, С-400 способны сбивать американские истребители.
Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула сообщил изданию, что Турция вряд ли купит российские истребители, так как они не совместимы с системами НАТО. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Вашингтон должен выполнять свои обязательства по поставке истребителей, так как США остаются стратегическим партнером Турции и не должны заставлять Анкару «стучаться в другие двери».
Напомним, разговоры об отказе Вашингтона поставлять F-35 начали звучать на фоне недовольства США решением Турции приобрести российские зенитные ракетные системы С-400.
Издание напоминает, что ЗРК С-400 считаются одними из самых современных платформ противоракетной обороны, и появление их на вооружении Турции означает, что у России будет возможность внедриться в оборонную систему НАТО. Кроме того, отмечает издание, С-400 способны сбивать американские истребители.
Генерал-лейтенант ВВС США в отставке Дэвид Дептула сообщил изданию, что Турция вряд ли купит российские истребители, так как они не совместимы с системами НАТО. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Вашингтон должен выполнять свои обязательства по поставке истребителей, так как США остаются стратегическим партнером Турции и не должны заставлять Анкару «стучаться в другие двери».
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