    «Антинародный, но не настолько»: Чубайс ответил на обвинения в растрате пенсий

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    «Антинародный, но не настолько»: Чубайс ответил на обвинения в растрате пенсий

    «Антинародный, но не настолько»: Чубайс ответил на обвинения в растрате пенсий

    Глава Роснано Анатолий Чубайс разъяснил свою позицию по предложению об использовании пенсионных средств для инвестиций.

    Отвечая бизнес-омбудсмену Борису Титову, который обвинил его в стремлении потратить пенсионные деньги на нанотехнологии, Чубайс подчеркнул, что на самом деле речь идет о размещении средств Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в низкорискованных инвестиционных активах.

    При этом Чубайс отметил, что инвестировать пенсионные деньги в инновации или нанотехнологии никто не предлагает «в силу их высокого институционального риска».

    Также, отвечая критикам в своем Facebook, глава Роснано пошутил, что он «антинародный, но не настолько», и призвал отделять «профессиональное от истерически-популистского, а правду от вранья».

    С ужасом читаю новости: «Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии», Нанотехнологии вместо пенсий -…

    Опубликовано Anatoly Chubays 1 июня 2018 г.

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