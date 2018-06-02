«Антинародный, но не настолько»: Чубайс ответил на обвинения в растрате пенсий

С ужасом читаю новости: «Чубайс предложил потратить пенсии россиян на нанотехнологии», Нанотехнологии вместо пенсий -… Опубликовано Anatoly Chubays 1 июня 2018 г.

Отвечая бизнес-омбудсмену Борису Титову, который обвинил его в стремлении потратить пенсионные деньги на нанотехнологии, Чубайс подчеркнул, что на самом деле речь идет о размещении средств Негосударственных пенсионных фондов (НПФ) в низкорискованных инвестиционных активах.При этом Чубайс отметил, что инвестировать пенсионные деньги в инновации или нанотехнологии никто не предлагает «в силу их высокого институционального риска».Также, отвечая критикам в своем Facebook, глава Роснано пошутил, что он «антинародный, но не настолько», и призвал отделять «профессиональное от истерически-популистского, а правду от вранья».