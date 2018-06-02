Поклонская назвала «вынужденным» отказ Сербии признать Крым частью РФ

Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма прокомментировала заявление сербского президента о том, почему Сербия не признала Крым частью России.
Отказ президента Сербии Александра Вучича признать Крым частью российской территории — вынужденная позиция, считает депутат Госдумы Наталья Поклонская. Такое мнение она высказала в комментарии РИА Новости.
Напомним, ранее Вучич заявил, что Белград не признал полуостров российским, так как это означало бы необходимость признать независимость Косово, чем Сербия навредила бы самой себе. При этом Вучич напомнил, что Сербия не поддерживает антироссийские санкции.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Весь мир помнит ужас, который пережил народ Сербии, когда войска НАТО трусливо наносили ракетно-бомбовые удары по Белграду. Именно эти преступные действия против суверенного государства привели к тому, чем сегодня объясняется вынужденная позиция президента Сербии Александра Вучича по Крыму… Именно поэтому несвободный в высказываниях Вучич, думаю, все еще находится под влиянием „режиссеров“ подобных мировых операций».
Поклонская добавила, что решение крымчан о вхождении полуострова в состав РФ было также способом защиты от радикально настроенных политиков, пришедших к власти на Украине в 2014 году.
Наталья Поклонская: «Эта угроза шла со стороны ультранационалистических радикальных сил, под руководством преступников организовавших государственный переворот на Украине и захвативших там власть. Мы защищались».
Напомним, ранее Вучич заявил, что Белград не признал полуостров российским, так как это означало бы необходимость признать независимость Косово, чем Сербия навредила бы самой себе. При этом Вучич напомнил, что Сербия не поддерживает антироссийские санкции.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы: «Весь мир помнит ужас, который пережил народ Сербии, когда войска НАТО трусливо наносили ракетно-бомбовые удары по Белграду. Именно эти преступные действия против суверенного государства привели к тому, чем сегодня объясняется вынужденная позиция президента Сербии Александра Вучича по Крыму… Именно поэтому несвободный в высказываниях Вучич, думаю, все еще находится под влиянием „режиссеров“ подобных мировых операций».
Поклонская добавила, что решение крымчан о вхождении полуострова в состав РФ было также способом защиты от радикально настроенных политиков, пришедших к власти на Украине в 2014 году.
Наталья Поклонская: «Эта угроза шла со стороны ультранационалистических радикальных сил, под руководством преступников организовавших государственный переворот на Украине и захвативших там власть. Мы защищались».
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