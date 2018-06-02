В потасовке на избирательном участке под Одессой пострадали 13 полицейских

Потасовка с полицейскими произошла на избирательном участке в Одесской области.
Стражи порядка прибыли на избирательный участок в селе Цебриково после того, как получили анонимное сообщение о минировании, и попытались начать эвакуацию.
Однако действия полицейских возмутили некоторых избирателей. Они решили сопротивляться и распылили в сторону сотрудников газ.
В результате пострадали 13 полицейских. Были задержаны два человека. Теперь им грозит срок по статье «Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов». Также решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве, сообщили в одесской полиции.
Однако действия полицейских возмутили некоторых избирателей. Они решили сопротивляться и распылили в сторону сотрудников газ.
В результате пострадали 13 полицейских. Были задержаны два человека. Теперь им грозит срок по статье «Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов». Также решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве, сообщили в одесской полиции.
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