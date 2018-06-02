    В потасовке на избирательном участке под Одессой пострадали 13 полицейских. Украина, беспорядки, выборы, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ потасовке на избирательном участке под Одессой пострадали 13 полицейских

    В потасовке на избирательном участке под Одессой пострадали 13 полицейских

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    • Фото: Сергей Веселов / facebook.com
    В потасовке на избирательном участке под Одессой пострадали 13 полицейских

    В потасовке на избирательном участке под Одессой пострадали 13 полицейских

    В потасовке на избирательном участке под Одессой пострадали 13 полицейских
    • Фото: Сергей Веселов / facebook.com

      • Потасовка с полицейскими произошла на избирательном участке в Одесской области.

      Стражи порядка прибыли на избирательный участок в селе Цебриково после того, как получили анонимное сообщение о минировании, и попытались начать эвакуацию.

      Однако действия полицейских возмутили некоторых избирателей. Они решили сопротивляться и распылили в сторону сотрудников газ.

      В результате пострадали 13 полицейских. Были задержаны два человека. Теперь им грозит срок по статье «Угроза или насилие в отношении работников правоохранительных органов». Также решается вопрос о возбуждении дела о хулиганстве, сообщили в одесской полиции.

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