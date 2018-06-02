В Симферополе за избиение садовника задержан директор горпарков

Директор двух городских парков Симферополя Александр Шабанов взят под стражу, он обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений.
Избившему садовника Александру Шабанову уже предъявлены обвинения, он находится под стражей, сообщила РИА Новости начальник отдела информации и общественных связей МВД Крыма Ольга Кондрашова.
Директору симферопольских горпарков инкриминируется причинение тяжких телесных повреждений.
Как рассказал сын пострадавшего садовника, который работает в том же парке, директор избил Олега Батищева дубиной. Местные СМИ пишут, что драка между мужчинами произошла около недели назад ночью. По какой причине возник конфликт, неизвестно.
Алексей Батищев отметил, что его отец получил множественные ушибы и гематомы, а также разрыв селезенки, которую медикам пришлось удалить. Также мужчина опубликовал фото побоев и снимок из больницы, на котором его отец лежит под капельницей.
Директору симферопольских горпарков инкриминируется причинение тяжких телесных повреждений.
Как рассказал сын пострадавшего садовника, который работает в том же парке, директор избил Олега Батищева дубиной. Местные СМИ пишут, что драка между мужчинами произошла около недели назад ночью. По какой причине возник конфликт, неизвестно.
Алексей Батищев отметил, что его отец получил множественные ушибы и гематомы, а также разрыв селезенки, которую медикам пришлось удалить. Также мужчина опубликовал фото побоев и снимок из больницы, на котором его отец лежит под капельницей.
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