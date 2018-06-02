    Египет возобновляет поставки картофеля в Россию

    комментировать

    Египет возобновляет поставки картофеля в Россию

    Египет возобновляет поставки картофеля в Россию

    Россия снимает запрет на импорт картофеля из восьми египетских регионов.

    Запрет на поставки египетского картофеля в Россию будет снят 6 июня. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Египта Тарек Кабиль, передает РИА Новости со ссылкой на государственные СМИ Египта.

    Запрет распространялся на продукцию восьми египетских регионов и был связан с тем, что картофель был заражен бурой гнилью. Результаты последних экспертиз показали, что египетская сельхозпродукция соответствует международным стандартам качества, добавил министр.

    Тарек Кабиль, министр промышленности и торговли Египта: «Российские власти согласились снять запрет на импорт египетского картофеля из восьми регионов, импорт из этих районов разрешен с 6 июня».

    Информацию о снятии запрета подтвердил ТАСС представитель Россельхознадзора.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru