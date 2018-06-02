Урожаю польской клубники грозит гибель из-за нехватки украинцев

Ужесточение правил въезда в Польшу для украинцев приведет к потере почти 50% урожая клубники. Ягода может погибнуть
из-за нехватки украинских трудовых мигрантов.
По информации «Польского радио», в поле может остаться около 40% всей созревшей клубники. Кроме того, существуют проблемы со сбором вишни и малины. Как заявил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, предприятиям не хватает работников с Украины, которым недавно усложнили правила въезда в Польшу.
Анджей Гайовничек, президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов: «Работники с Украины очень долго ждут визы, и по биометрическим паспортам их не пускают в Польшу, поскольку, по мнению Таможенной службы, по таким документам могут приезжать только туристы».
От имени всех производителей Гайовничек призвал таможенную службу лояльнее относиться к украинским работникам и понадеялся, что правила въезда скорректируют.
Отношения Киева и Варшавы осложнились в феврале этого года, после того, как польский Сенат принял закон об Институте национальной памяти. Этот документ устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов сотрудничавших с Третьим рейхом украинских организаций в преступлениях против поляков в период с 1925-го по 1950 год, в том числе в Волынской резне. Одним из организаторов той бойни был Степан Бандера, которого на Украине считают национальным героем.
Анджей Гайовничек, президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов: «Работники с Украины очень долго ждут визы, и по биометрическим паспортам их не пускают в Польшу, поскольку, по мнению Таможенной службы, по таким документам могут приезжать только туристы».
От имени всех производителей Гайовничек призвал таможенную службу лояльнее относиться к украинским работникам и понадеялся, что правила въезда скорректируют.
Отношения Киева и Варшавы осложнились в феврале этого года, после того, как польский Сенат принял закон об Институте национальной памяти. Этот документ устанавливает уголовную ответственность за отрицание участия украинских националистов и членов сотрудничавших с Третьим рейхом украинских организаций в преступлениях против поляков в период с 1925-го по 1950 год, в том числе в Волынской резне. Одним из организаторов той бойни был Степан Бандера, которого на Украине считают национальным героем.
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