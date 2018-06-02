Пассажиров «Саратовских авиалиний» перевезут 9 авиакомпаний

Перевозкой пассажиров «Саратовских авиалиний» займутся «ЮТэйр», «Уральские авиалинии», «НордСтар» и «Турухан», «Аэрофлот», S7, «Якутия», «Руслайн» и «Ювт Аэро».
В Минтрансе РФ подтвердили, что авиакомпания «Саратовские авиалинии», прекратившая полеты в связи с аннулированием сертификата эксплуатанта, заключила соглашения о передаче своих пассажиров с девятью авиакомпаниями.
В настоящий момент пассажирам «Саратовских авиалиний» осуществлен возврат порядка 15 тысяч билетов на сумму около 100 миллионов рублей. В обработке находятся заявки еще по 5 тысячам билетов на общую сумму более 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Напомним, что сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован с 30 мая по итогам череды проверок после февральской катастрофы Ан-148 в Подмосковье. Пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» на даты до 13 июня распределяют по другим авиакомпаниям. Сам перевозчик объявил об увольнении почти всего персонала.
Также стало известно, что акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии» подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием. Заявка будет рассматриваться в течение 60 дней, сообщили в ведомстве.
В настоящий момент пассажирам «Саратовских авиалиний» осуществлен возврат порядка 15 тысяч билетов на сумму около 100 миллионов рублей. В обработке находятся заявки еще по 5 тысячам билетов на общую сумму более 40 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Напомним, что сертификат эксплуатанта «Саратовских авиалиний» аннулирован с 30 мая по итогам череды проверок после февральской катастрофы Ан-148 в Подмосковье. Пассажиров с билетами «Саратовских авиалиний» на даты до 13 июня распределяют по другим авиакомпаниям. Сам перевозчик объявил об увольнении почти всего персонала.
Также стало известно, что акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии» подал заявку в Росавиацию на получение сертификата эксплуатанта для новой авиакомпании с прежним названием. Заявка будет рассматриваться в течение 60 дней, сообщили в ведомстве.
Комментарии