В Госдуме назвали фамилии трех пропавших в Афганистане летчиков

В Госдуме рассказали о переговорах о судьбе летчика, самолет которого сбили в Афганистане в 1987 году.
По словам депутата Виктора Водолацкого, сейчас идут переговоры с представителями миссии США в Пакистане. Представители Минобороны намерены подтвердить информацию об обнаружении летчика, а также выяснить, действительно ли он желает вернуться в Россию.
При этом депутат уточнил, что всего за 1987 год пропавшими без вести до сих пор числятся три летчика, в том числе Александр Миронов и Сергей Пантелюк, имена которых ранее назывались в СМИ, передает ТАСС.
Виктор Водолацкий, депутат Госдумы: «Сейчас говорить (преждевременно), это Михайлов, Пантелюк или Самойлов — несколько летчиков были сбиты в тот период времени, и которые числятся без вести пропавшими, три».
Депутат уточнил, что на сегодняшний день официально фамилия пилота не называется. По словам Водолацкого, пока «надо подождать».
Ранее о том, что в Афганистане найден живым советский военный летчик, который до последнего времени считался пропавшим без вести, сообщил руководитель Союза десантников России и Герой Советского Союза Валерий Востротин. При этом он не стал уточнять имя и фамилию летчика.
СМИ же сообщали, что речь идет о пилоте Александре Миронове или Сергее Пантелюке, самолет которого был сбит в октябре 1987 года.
При этом депутат уточнил, что всего за 1987 год пропавшими без вести до сих пор числятся три летчика, в том числе Александр Миронов и Сергей Пантелюк, имена которых ранее назывались в СМИ, передает ТАСС.
Виктор Водолацкий, депутат Госдумы: «Сейчас говорить (преждевременно), это Михайлов, Пантелюк или Самойлов — несколько летчиков были сбиты в тот период времени, и которые числятся без вести пропавшими, три».
Депутат уточнил, что на сегодняшний день официально фамилия пилота не называется. По словам Водолацкого, пока «надо подождать».
Ранее о том, что в Афганистане найден живым советский военный летчик, который до последнего времени считался пропавшим без вести, сообщил руководитель Союза десантников России и Герой Советского Союза Валерий Востротин. При этом он не стал уточнять имя и фамилию летчика.
СМИ же сообщали, что речь идет о пилоте Александре Миронове или Сергее Пантелюке, самолет которого был сбит в октябре 1987 года.
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