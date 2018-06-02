Системы распознавания лиц в городах: борьба за справедливость или тотальная слежка

В Китае тестируют систему глобального контроля над гражданами. Их встречи, поездки, покупки — каждый шаг попадет в единую базу данных. Кроме того, искусственный интеллект будет оценивать поведение человека. Если гражданин не нарушает законы и правила, государство будет давать ему льготы и привилегии. В Москве пока с помощью искусственного интеллекта не поощряют законопослушных граждан, а ловят преступников и нарушителей.

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Житель подмосковного Егорьевска стал первым преступником, кого в России поймали с помощью системы распознавания лиц. Камера засекла его на станции метро «Фрунзенская» в Москве. Мужчину подозревали в грабеже, он целый год скрывался от следствия, но его удалось найти с помощью искусственного интеллекта.



Сравнимый по сложности с человеческим, электронный мозг запоминает снимки преступников и фотороботы. К нему подсоединено множество глаз, каждый из которых в миг различает до полусотни лиц. Однако это не единственная новая система в московской подземке: есть еще одна, которая следит не за лицами, а за ситуациями. Она способна найти забытые вещи на станциях или сообщить о драках.



Похожая интеллектуальная сеть постепенно опутывает и московские улицы. Искусственный интеллект находит нарушителей правил дорожного движения. В этом система работает эффективнее человека: если нарушитель закроет номер машины, она найдет изображение той же машины с открытым номером.



Однако самое интересное в этих системах — распознавание лиц. Лицо и мимика — уникальный код, даже у близнецов они разные. Скоро мы сможем открывать двери и машины улыбкой. Камеры будут узнавать нас в магазинах. Мы еще только осматриваемся, а продавец уже знает, сколько раз мы были в этом магазине, что и когда покупали. Мы еще ничего не решили, а система уже понимает, что, скорее всего, вам нужно.



Впрочем, для некоторых магазинов и банков это уже настоящее. Так что имейте в виду: отныне у вас на лице написана вся ваша кредитная история. Теперь лицом можно не только торговать, но и покупать — буквально.



Подробности — в материале корреспондента НТВ Антона Чечулинского.