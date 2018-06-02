Саудовская Аравия пригрозила военными действиями против Катара из-за С-400

Король Саудовской Аравии Салман ибн
Абдул-Азиз Аль Сауд обеспокоен переговорами о покупке Катаром российских зенитных ракетных систем С-400.
В своем письме Эммануэлю Макрону король Саудовской Аравии заявил, что размещение С-400 на территории Катара будет влиять на безопасность его страны, и попросил президента Франции предотвратить продажу систем.
В обратном же случае, заявил монарх, Саудовская Аравия готова «предпринять все необходимые меры для ликвидации систем обороны, в том числе военные действия», пишет французская газета Le Monde.
В Париже пока публикацию о письме короля Саудовской Аравии не прокомментировали.
Напомним, в январе о решении закупить С-400 сообщил посол Катара в Москве. Дипломат подчеркивал, что переговоры о покупке систем находятся в продвинутой стадии.
Саудовская Аравия, Египет Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром в июне 2017 года, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Вскоре к ним присоединились еще пять стран. Они потребовали от Катара выполнять ряд условий, в том числе разорвать отношения с Ираном и движением ХАМАС, а также изменить политику телеканала «Аль-Джазира».
В обратном же случае, заявил монарх, Саудовская Аравия готова «предпринять все необходимые меры для ликвидации систем обороны, в том числе военные действия», пишет французская газета Le Monde.
В Париже пока публикацию о письме короля Саудовской Аравии не прокомментировали.
Напомним, в январе о решении закупить С-400 сообщил посол Катара в Москве. Дипломат подчеркивал, что переговоры о покупке систем находятся в продвинутой стадии.
Саудовская Аравия, Египет Бахрейн и ОАЭ объявили о разрыве дипотношений с Катаром в июне 2017 года, обвинив Доху в поддержке террористических организаций и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Вскоре к ним присоединились еще пять стран. Они потребовали от Катара выполнять ряд условий, в том числе разорвать отношения с Ираном и движением ХАМАС, а также изменить политику телеканала «Аль-Джазира».
Комментарии