Гамбург отказывается от дизельных автомобилей

Власти Гамбурга объявили бойкот дизельным машинам. Запрет пока частичный и касается лишь двух участков дорог, но инициаторы говорят, что это только начало.
Маски на лице, кашель заглушает разговоры. Так экологи в Гамбурге встретили решение властей. Город ввел запрет на дизельные автомобили. Пока, правда, частичный, что и не устраивает активистов. Красный свет для дизеля зажегся на двух участках в центре Гамбурга протяженностью всего около 2 километров. Теперь там запрещен проезд машинам с двигателями ниже стандарта «Евро-6». Таких в городе почти 170 тысяч, это больше половины всего дизельного автопарка Гамбурга. Зато, уверяют власти, это поможет жителям вздохнуть полной грудью.
Жительница Гамбурга: «У нас здесь недалеко измерительная станция. Она постоянно показывает значительное превышение вредных веществ в воздухе, иногда в несколько раз. Это ужасно. Так что я, конечно, поддерживаю решение».
К концу года число бездизельных улиц в Гамбурге может вырасти с 2 до 6, а локальный эксперимент грозит обернуться общенациональным. К нему уже приглядываются около 70 городов по всей Германии, хотя еще недавно солярку там считали экологичнее бензина.
Новый знак «Только для дизелей выше стандарта „Евро-5“» — тревожный для автопроизводителей, многие из которых до сих пор подсчитывают ущерб от «дизельгейта». В 2015 году выяснилось, на многих дизельных машинах стояло программное обеспечение, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах, иногда в десятки раз.
Это дизель и подкосило, зазвучали даже призывы к его полному запрету. Продажи пошли вниз, а с ним и доходы автоконцернов, которым приходится серьезно вкладываться в разработки новых двигателей. Подробности — в репортаже корреспондента Антонины Кукушкиной.
Жительница Гамбурга: «У нас здесь недалеко измерительная станция. Она постоянно показывает значительное превышение вредных веществ в воздухе, иногда в несколько раз. Это ужасно. Так что я, конечно, поддерживаю решение».
К концу года число бездизельных улиц в Гамбурге может вырасти с 2 до 6, а локальный эксперимент грозит обернуться общенациональным. К нему уже приглядываются около 70 городов по всей Германии, хотя еще недавно солярку там считали экологичнее бензина.
Новый знак «Только для дизелей выше стандарта „Евро-5“» — тревожный для автопроизводителей, многие из которых до сих пор подсчитывают ущерб от «дизельгейта». В 2015 году выяснилось, на многих дизельных машинах стояло программное обеспечение, которое занижало показатели содержания вредных веществ в выхлопных газах, иногда в десятки раз.
Это дизель и подкосило, зазвучали даже призывы к его полному запрету. Продажи пошли вниз, а с ним и доходы автоконцернов, которым приходится серьезно вкладываться в разработки новых двигателей. Подробности — в репортаже корреспондента Антонины Кукушкиной.
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