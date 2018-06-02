Похититель костюмов Киркорова пообещал, что «больше не будет»

Для преступников нет ничего святого — это подтверждает самое громкое преступление недели. Гастрольный тур Филиппа Киркорова оказался под угрозой срыва, ведь похитители покусились пусть и не на самое ценное, что есть у Короля эстрады (имеется в виду его талант), но они украли то, что ему было ближе всего к телу — сценические костюмы.
А каково пришлось следователям, когда они составляли опись похищенного! Ведь все мы знаем, сколько деталей, страз и фурнитуры в сложных костюмах артиста. Это вам не «куртку замшевую — одна штука» в протокол занести. Корреспондент НТВ Вячеслав Немышев взялся вместе со следователями раскрыть преступление по горячим следам, и каково же было всеобщее удивление, когда выяснилось, кто именно покусился на стразы и перья самого Филиппа Киркорова.
К нам летит Филипп! Его всегда ждут с нетерпением — ждут чуда. Король российской эстрады, как и обещал, привез в тихий нижегородский городок Павлово на Оке свое феерическое шоу. Но этот выход на сцену оказался для певца не самым легким. Можно позавидовать его выдержке. Отматываем пленку назад. Рабочие готовят сцену, режиссеры настраивают звук, артисты кордебалета заряжаются энергией к предстоящему спектаклю. И вдруг утром выясняется, что пропали костюмы — те самые костюмы шоу Филиппа Киркорова с настроением всех цветов радуги со стразами и узорами от самого Юдашкина.
Пока в спортивном комплексе готовили сцену, вероятно, вдоль железного забора у местного ДК уже двигались к своей цели таинственные злоумышленники. По городку поползли печальные слухи: обворовали гостя и любимого народного артиста.
Сам Филипп Киркоров отнесся к факту таинственного исчезновения, мягко говоря, недешевого реквизита с долей иронии. И обратился со сцены и к павловчанам, и ворам.
Филипп Киркоров: «Ну, наверное, это тоже моя миссия осчастливить хотя бы таким способом тех, кто решил прикоснуться к прекрасному не таким цивилизованным путем, как вы».
Когда наконец все выяснили, кто же эти воришки, сразу не поверили. Слухи трансформировались в версию. Двое мальчишек 15 и 13 лет не то по пути в школу, не то просто от нечего делать залезли в автофургон, пошарили там, прихватив первое, что им попалось на глаза, — два увесистых баула, и сделали ноги — скрылись с места преступления.
Полицейский: «Одному статья средней тяжести грозит, которому 15 лет. Он субъект. Тринадцатилетний — не субъект, ему ничего не будет».
Уголовная статья за воровство — это уже не шутка. Глава местного самоуправления Виктор Куренков разводит руками — курьезный случай.
Виктор Куренков, глава местного самоуправления г. Павлово: «Поставили там это все без охраны, оставили фуру открытой, шел этот мальчик, увидел, полчаса там ходил и ходил. Принес, по-моему, все в школу».
Один из обворовавших фуру мальчишек занимался яхтенным спортом, другой — любитель животных. Баулы с костюмами кордебалета они принесли в школу — похвастались перед одноклассниками. Видимо, не зная, что дальше делать с этой красотой, воришки просто бросили сумки с костюмами от Юдашкина в школьной раздевалке. Когда вечером все узнали, что обокрали артистов Филиппа Киркорова, пазл сложился.
Ольга Юрьева, директор школы №6 г. Павлово: «Эту сумку я увидела в раздевалке. Мы ее забрали и позвонили в полицию».
От журналистов родители отмахиваются — не до интервью: дети переволновались после допросов в полиции. Родителям 15-летнего капитана вместо того, чтобы подарить будущему мореходу штурвал и компас, пришлось нанимать адвоката.
Алексей Скворцов, адвокат: «Надо понимать, что это несовершеннолетний со своими подростковыми особенностями».
Но эти так называемые «подростковые особенности» заставили родителей взяться за ремень, а весь город Павлово просить прощения у любимого артиста.
Местная жительница: «Женщина подошла, ему цветы подарила и что-то сказала. Он (Филипп Киркоров) говорит: „Вот знаете, женщина говорит, извините за Павлово. Я понимаю, что вам неловко, но вы такие все хорошие, я вас люблю“».
Чуть было не разменявший свои 15 юношеских лет на тюремный срок будущий капитан долго прятался от видеокамеры — видимо, боролся со стыдом и страхами, но потом все-таки поступил по-мужски.
Кирилл: «Простите меня, я больше не буду».
А что же сам Филипп Киркоров, оценит ли он этот мужской поступок? Подробнее — в видеоматериале НТВ.
К нам летит Филипп! Его всегда ждут с нетерпением — ждут чуда. Король российской эстрады, как и обещал, привез в тихий нижегородский городок Павлово на Оке свое феерическое шоу. Но этот выход на сцену оказался для певца не самым легким. Можно позавидовать его выдержке. Отматываем пленку назад. Рабочие готовят сцену, режиссеры настраивают звук, артисты кордебалета заряжаются энергией к предстоящему спектаклю. И вдруг утром выясняется, что пропали костюмы — те самые костюмы шоу Филиппа Киркорова с настроением всех цветов радуги со стразами и узорами от самого Юдашкина.
Пока в спортивном комплексе готовили сцену, вероятно, вдоль железного забора у местного ДК уже двигались к своей цели таинственные злоумышленники. По городку поползли печальные слухи: обворовали гостя и любимого народного артиста.
Сам Филипп Киркоров отнесся к факту таинственного исчезновения, мягко говоря, недешевого реквизита с долей иронии. И обратился со сцены и к павловчанам, и ворам.
Филипп Киркоров: «Ну, наверное, это тоже моя миссия осчастливить хотя бы таким способом тех, кто решил прикоснуться к прекрасному не таким цивилизованным путем, как вы».
Когда наконец все выяснили, кто же эти воришки, сразу не поверили. Слухи трансформировались в версию. Двое мальчишек 15 и 13 лет не то по пути в школу, не то просто от нечего делать залезли в автофургон, пошарили там, прихватив первое, что им попалось на глаза, — два увесистых баула, и сделали ноги — скрылись с места преступления.
Полицейский: «Одному статья средней тяжести грозит, которому 15 лет. Он субъект. Тринадцатилетний — не субъект, ему ничего не будет».
Уголовная статья за воровство — это уже не шутка. Глава местного самоуправления Виктор Куренков разводит руками — курьезный случай.
Виктор Куренков, глава местного самоуправления г. Павлово: «Поставили там это все без охраны, оставили фуру открытой, шел этот мальчик, увидел, полчаса там ходил и ходил. Принес, по-моему, все в школу».
Один из обворовавших фуру мальчишек занимался яхтенным спортом, другой — любитель животных. Баулы с костюмами кордебалета они принесли в школу — похвастались перед одноклассниками. Видимо, не зная, что дальше делать с этой красотой, воришки просто бросили сумки с костюмами от Юдашкина в школьной раздевалке. Когда вечером все узнали, что обокрали артистов Филиппа Киркорова, пазл сложился.
Ольга Юрьева, директор школы №6 г. Павлово: «Эту сумку я увидела в раздевалке. Мы ее забрали и позвонили в полицию».
От журналистов родители отмахиваются — не до интервью: дети переволновались после допросов в полиции. Родителям 15-летнего капитана вместо того, чтобы подарить будущему мореходу штурвал и компас, пришлось нанимать адвоката.
Алексей Скворцов, адвокат: «Надо понимать, что это несовершеннолетний со своими подростковыми особенностями».
Но эти так называемые «подростковые особенности» заставили родителей взяться за ремень, а весь город Павлово просить прощения у любимого артиста.
Местная жительница: «Женщина подошла, ему цветы подарила и что-то сказала. Он (Филипп Киркоров) говорит: „Вот знаете, женщина говорит, извините за Павлово. Я понимаю, что вам неловко, но вы такие все хорошие, я вас люблю“».
Чуть было не разменявший свои 15 юношеских лет на тюремный срок будущий капитан долго прятался от видеокамеры — видимо, боролся со стыдом и страхами, но потом все-таки поступил по-мужски.
Кирилл: «Простите меня, я больше не буду».
А что же сам Филипп Киркоров, оценит ли он этот мужской поступок? Подробнее — в видеоматериале НТВ.
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