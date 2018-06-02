Похитители личностей: как уберечь себя от мошенников, крадущих паспортные данные

Как не стать жертвой мошенников, оформляющих кредиты по копии паспорта? И как получилось, что миллионы россиян, сами того не подозревая, вдруг оказались владельцами недействительных паспортов и теперь фактически живут в России нелегально?
Пока жительница орловской деревни Талдыкино Татьяна Матюнина выплачивала рассрочку за корову, выяснилось, что в Москве ей принадлежат ломбард, шоу каскадеров, фирма, занимающаяся цветными металлами и бюро ритуальных услуг. Сама Татьяна узнала об этом только тогда, когда к ней постучались приставы. Долг составил десятки миллионов рублей. Откуда такие астрономические счета у сельской жительницы? Очевидно, кто-то украл паспортные данные Татьяны, когда она устраивалась на работу дворником и позволила работодателям сделать копию своего паспорта.
В поселке Виллози Ленинградской области почти сто пенсионеров выплачивают кредиты, которых никогда не брали. Деньги вычитают прямо из пенсии. Сотрудник финансовой организации просто воспользовался паспортными данными стариков.
Паспортная война объявлена и хижинам, и дворцам. С помощью копии документа мошенники продали элитную квартиру певицы Екатерины Любомской, участницы группы «Стрелки». Если бы все три года, что тянется дело, Екатерина просто сдавала квартиру, заработала бы пять миллионов рублей. Но пока по документам эта квартира ей не принадлежит.
Екатерина Любомская, певица: «Я не даю сканировать, фотографировать паспорт, и даже нашему концертному директору не даю скрин, а печатаю».
Мы оставляем копии паспортов в гостиницах, магазинах, автосалонах, отправляем их по электронной почте. Гарантии, что эти копии потом не попадут к мошенникам, нет. По словам сопредседателя общественной организации «Россия без долгов» Ильдара Садреева, легче всего по копиям паспортов дают микрокредиты.
Директор Ассоциации коллекторских агентств Борис Воронин рассказывает: если суд признал долг недействительным, то и коллекторы отступятся. Но до того придется пережить много волокиты. Проверяем, насколько легко нарваться на звонок с требованием вернуть чужой долг. Мы взяли копию паспорта Воронина и попытались оформить кредит через сайт организации.
Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств: «Мне пришла СМС, что мне одобрено 4 тысячи рублей, и получить можно либо картой, либо наличными… Микрофинансовая организация рискует небольшими деньгами, ведь мало знает о вас. Дает ненадолго».
Впрочем, есть шанс, что вам «повезет», и на ваш паспорт никто не сможет взять кредит, в том числе вы сами. На этой неделе стало известно, что полтора миллиона российских паспортов из-за сбоя в системе оказались недействительны. Чтобы проверить статус вашего паспорта, нужно зайти на сайт, который специально для этого создало МВД.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
В поселке Виллози Ленинградской области почти сто пенсионеров выплачивают кредиты, которых никогда не брали. Деньги вычитают прямо из пенсии. Сотрудник финансовой организации просто воспользовался паспортными данными стариков.
Паспортная война объявлена и хижинам, и дворцам. С помощью копии документа мошенники продали элитную квартиру певицы Екатерины Любомской, участницы группы «Стрелки». Если бы все три года, что тянется дело, Екатерина просто сдавала квартиру, заработала бы пять миллионов рублей. Но пока по документам эта квартира ей не принадлежит.
Екатерина Любомская, певица: «Я не даю сканировать, фотографировать паспорт, и даже нашему концертному директору не даю скрин, а печатаю».
Мы оставляем копии паспортов в гостиницах, магазинах, автосалонах, отправляем их по электронной почте. Гарантии, что эти копии потом не попадут к мошенникам, нет. По словам сопредседателя общественной организации «Россия без долгов» Ильдара Садреева, легче всего по копиям паспортов дают микрокредиты.
Директор Ассоциации коллекторских агентств Борис Воронин рассказывает: если суд признал долг недействительным, то и коллекторы отступятся. Но до того придется пережить много волокиты. Проверяем, насколько легко нарваться на звонок с требованием вернуть чужой долг. Мы взяли копию паспорта Воронина и попытались оформить кредит через сайт организации.
Борис Воронин, директор Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств: «Мне пришла СМС, что мне одобрено 4 тысячи рублей, и получить можно либо картой, либо наличными… Микрофинансовая организация рискует небольшими деньгами, ведь мало знает о вас. Дает ненадолго».
Впрочем, есть шанс, что вам «повезет», и на ваш паспорт никто не сможет взять кредит, в том числе вы сами. На этой неделе стало известно, что полтора миллиона российских паспортов из-за сбоя в системе оказались недействительны. Чтобы проверить статус вашего паспорта, нужно зайти на сайт, который специально для этого создало МВД.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Михаила Богданова.
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