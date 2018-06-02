В Китае слова главы Пентагона сочли вмешательством во внутренние дела

Заявление главы Пентагона Джеймса Мэттиса о нарушении Китаем международных норм в
Южно-Китайском море прокомментировал вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Хэ Лэй.
Лэй сообщил, что Пекин имеет суверенное право размещать на своих островах в Южно-Китайском море войска и вооружение, а любая критика этих действия является попыткой вмешательства во внутренние дела страны.
Хэ Лэй, вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая: «Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством. Любой, кто высказывает критические замечания в отношении действий Китая (на островах в Южно-Китайском море), пытается вмешаться во внутренние дела КНР, это не стоит опровержения».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис в Сингапуре на ежегодной международной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» обвинил Китай в нарушении международных норм в Южно-Китайском море. Он заявил, что размещение Китаем оружия на островах в этом регионе напрямую связано с военными целями и предупредил Пекин о возможных последствиях, передает РИА Новости.
В конце мая отношения между Пекином и Вашингтоном по вопросу Южно- Китайского моря вновь обострились. Это случилось, когда эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша — кит., прим. НТВ.Ru) в Южно-Китайском море. Китайская сторона выразила протест и сочла это провокацией, нарушением законов КНР и международных норм, серьезным нарушением территориального суверенитета Китая.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США в свою очередь заявляют, что Пекин строит искусственные острова в Южно-Китайском море, превращает их в военные объекты и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды.
Обвинения Америки в милитаризации Южно-Китайского моря Китай отвергает и заявляет, что обладает суверенным правом вести любую деятельность и размещать любую инфраструктуру на своей территории.
Хэ Лэй, вице-президент Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая: «Размещение войск или вооружения на наших островах и рифах в Южно-Китайском море находится в рамках наших суверенных прав, это позволено международным законодательством. Любой, кто высказывает критические замечания в отношении действий Китая (на островах в Южно-Китайском море), пытается вмешаться во внутренние дела КНР, это не стоит опровержения».
Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис в Сингапуре на ежегодной международной конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» обвинил Китай в нарушении международных норм в Южно-Китайском море. Он заявил, что размещение Китаем оружия на островах в этом регионе напрямую связано с военными целями и предупредил Пекин о возможных последствиях, передает РИА Новости.
В конце мая отношения между Пекином и Вашингтоном по вопросу Южно- Китайского моря вновь обострились. Это случилось, когда эсминец USS Higgins и крейсер с управляемым ракетным вооружением USS Antietam прошли в 12 морских милях от Парасельских островов (Сиша — кит., прим. НТВ.Ru) в Южно-Китайском море. Китайская сторона выразила протест и сочла это провокацией, нарушением законов КНР и международных норм, серьезным нарушением территориального суверенитета Китая.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. США в свою очередь заявляют, что Пекин строит искусственные острова в Южно-Китайском море, превращает их в военные объекты и за счет искусственной суши расширяет свои территориальные воды.
Обвинения Америки в милитаризации Южно-Китайского моря Китай отвергает и заявляет, что обладает суверенным правом вести любую деятельность и размещать любую инфраструктуру на своей территории.
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