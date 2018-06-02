    Эрдоган запретил в Турции Uber

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    Эрдоган запретил в Турции Uber

    Эрдоган запретил в Турции Uber

    Работа сервиса по заказу такси Uber в Турции прекращена.

    О прекращении работы в Турции компании Uber сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Решение было принято после акций протеста стамбульских таксистов, которые обвиняли Uber в недобросовестной конкуренции, передает турецкое издание Sabah.

    Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции: «Бизнес Uber, который у нас был, прекратил свое существование. Его больше нет. У нас есть свои сервисы такси».

    Эрдоган также заявил, что не позволит компании уничтожить бизнес турецких таксистов, а самих таксистов призвал повышать качество обслуживания.

    Это не первый случай, когда из-за Uber начинаются акции протеста. В ряде стран на митинги выходили таксисты, которые были недовольны слишком низким уровнем цен конкурента. Претензии к Uber были и у правоохранительных органов. В 2015 году власти Франции после многочисленных протестов серьезно ограничили работу сервиса.

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