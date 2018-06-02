    В Тольятти из детсада на скорой увезли 15 детей, проглотивших шарики

    комментировать

    В Тольятти из детсада на скорой увезли 15 детей, проглотивших шарики

    В Тольятти из детсада на скорой увезли 15 детей, проглотивших шарики

    Детсадовцев, наевшихся гидрогелевых шариков, обследуют врачи больницы в Тольятти. Отмечается, что игрушки тайно принес в младшую группу один из воспитанников.

    Пострадавшим — от двух до четырех лет, дети проглотили гидрогелевые шарики сообщает «Комсомольская правда».

    Шарики принес в группу один из воспитанников, остальные начали их «пробовать». Выяснить доподлинно, кто именно из детей проглотил шарики, оказалось затруднительно. Поэтому было принято решение госпитализировать всю группу — 15 человек, сообщили медики.

    Отмечается, что гидрогелевые шарики опасны тем, что попадая в желудочно-кишечный тракт, впитывают жидкость, разбухают, и могут спровоцировать непроходимость кишечника.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru