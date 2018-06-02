СМИ узнали о планах бельгийского короля Филиппа поехать в Россию на ЧМ-2018

В Россию на чемпионат мира по футболу собирается приехать король Бельгии Филипп.
Бельгийская газета Le Soir со ссылкой на источник издания в окружении Его Величества пишет, что Филипп «выразил интерес и желание посетить один из трех первых матчей с участием национальной сборной». Сообщается, что премьер Бельгии Шарль Мишель уже проинформировал об этом Совет министров страны.
По информации издания, на мундиаль в нашу страну собирается и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, которого пригласил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проведут на 12 стадионах в 11 городах России. В 18 июня рамках группового этапа турнира бельгийцы сыграют со сборной Панамы, 23 июня встретятся с командой Туниса, а 28 июня — с англичанами.
По информации издания, на мундиаль в нашу страну собирается и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс, которого пригласил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проведут на 12 стадионах в 11 городах России. В 18 июня рамках группового этапа турнира бельгийцы сыграют со сборной Панамы, 23 июня встретятся с командой Туниса, а 28 июня — с англичанами.
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