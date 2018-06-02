Инвестор из США назвал условия вхождения России в пятерку крупнейших экономик

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик в мире при условии, что развитие бизнеса будет стимулировано должным образом, считает американский инвестор Джим Роджерс.
Россия способна войти в пятерку крупнейших мировых экономик, если в стране правильно стимулировать развитие бизнеса. Такое мнение высказал РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
Напомним, вхождение российской экономики в пятерку крупнейших в мире заявлено как одна из целей нового «майского указа» президента России Владимира Путина.
Джим Роджерс, председатель Rogers Holding Company, член совета директоров «Фосагро»: «Это возможно, но не вероятно. Это вполне может произойти, при правильном стимулировании. На протяжении истории страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешными, и, если это произойдет, у России появится огромный потенциал».
Роджерс также отметил, что для быстрого роста экономика должна быть открытой.
Джим Роджерс: «Россия за последние два года провела в этой сфере гораздо большую работу, чем любая другая страна. Больше, чем Китай, чем США. Россия отпустила рубль в свободное плаванье, государственный долг небольшой — это просто потрясающая работа».
Напомним, вхождение российской экономики в пятерку крупнейших в мире заявлено как одна из целей нового «майского указа» президента России Владимира Путина.
Джим Роджерс, председатель Rogers Holding Company, член совета директоров «Фосагро»: «Это возможно, но не вероятно. Это вполне может произойти, при правильном стимулировании. На протяжении истории страны, которые поддерживали предпринимателей, инвесторов, практически всегда были успешными, и, если это произойдет, у России появится огромный потенциал».
Роджерс также отметил, что для быстрого роста экономика должна быть открытой.
Джим Роджерс: «Россия за последние два года провела в этой сфере гораздо большую работу, чем любая другая страна. Больше, чем Китай, чем США. Россия отпустила рубль в свободное плаванье, государственный долг небольшой — это просто потрясающая работа».
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