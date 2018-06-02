    «Прощения не будет никому»: Лукашенко предупредил о волне коррупционных разоблачений

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    «Прощения не будет никому»: Лукашенко предупредил о волне коррупционных разоблачений

    «Прощения не будет никому»: Лукашенко предупредил о волне коррупционных разоблачений

    «Прощения не будет никому»: Лукашенко предупредил о волне коррупционных разоблачений
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Александр Лукашенко назвал бандитским поведение своего задержанного помощника и заявил о новых громких коррупционных разоблачениях.

    Комментируя дело Сергея Ровнейко, инспектора по Гродненской области и помощника президента, Александр Лукашенко назвал чиновника «наглецом высшей степени», и сообщил, что под подозрение Ровнейко попал из-за информации о многочисленных автомобилях и квартирах в декларации. Позднее подозрения были подкреплены фактами.

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Некоторые бизнесмены связаны с чиновниками, так чиновник что-то им делает. А этот, допустим, чтобы в Гродненской области табаком торговали, говорит: вы мне платите за это. Вел себя как преступник, самый настоящий бандит. Это меня удивило».

    При этом Лукашенко сообщил, что сам санкционировал операцию по задержанию, и подчеркнул, что Ровнейко был задержан «с деньгами в руках».

    Также президент Белоруссии сообщил, что в ближайшее время общественность узнает о новых коррупционных разоблачениях и напомнил чиновникам, что «на свободе лучше нищим, чем богатым в тюрьме», передает «БелТА».

    Александр Лукашенко, президент Белоруссии: «Я же предупредил: смотрите, что прощения не будет никому. Особенно тем, кто носит тяжелые погоны. Особенно тот, кто помощник президента. Те, кто рядом, те ответят больше, чем кто-либо».

    Напомним, на днях стало известно, что сотрудники КГБ задержали инспектора по Гродненской области и помощника президента Белоруссии. По данным следствия, Ровнейко неоднократно получал взятки от разных лиц за решение вопросов, входящих в его компетенцию. Теперь чиновнику, который был задержан с поличным при получении взятки в 200 тыс. долларов, грозит до 15 лет заключения.

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