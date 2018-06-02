    Россиянин в рюкзаке привез с Мадагаскара в Москву сотни гекконов и хамелеонов

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    Россиянин в рюкзаке привез с Мадагаскара в Москву сотни гекконов и хамелеонов

    Россиянин в рюкзаке привез с Мадагаскара в Москву сотни гекконов и хамелеонов

    Завершилось предварительное расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Приморья, который обвиняется в контрабанде рептилий с Мадагаскара.

    Мужчина пытался в рюкзаке ввезти в Россию более 250 хамелеонов и гекконов стоимостью более почти 2 миллиона рублей.

    Ирина Волк, сообщила официальный представитель МВД РФ: «В ходе предварительного расследования установлено, что данный гражданин, находясь в отпуске на Мадагаскаре, в местном зоомагазине приобрел более 250 хамелеонов и гекконов. Часть из них мужчина собирался разводить дома, а часть собирался продать».

    Перед отъездом россиянин упаковал рептилий в рюкзак, после чего прошел пограничный и таможенный контроль в мадагаскарском аэропорту, не имея специального разрешения на вывоз редких экземпляров флоры и фауны.

    Приземлившись в Домодедово, пассажир получил свой багаж и проследовал в зону таможенного контроля, где обнаружилось содержимое рюкзака. Согласно заключению эксперта Всемирного фонда природы, средняя рыночная стоимость рептилий составляет более 1,9 миллиона рублей. Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

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