    Петербуржец убил и расчленил брата ради квартиры

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    Петербуржец убил и расчленил брата ради квартиры

    Петербуржец убил и расчленил брата ради квартиры

    В Петербурге задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве брата.

    По данным правоохранителей, с 56-летним родственником злоумышленник расправился еще в феврале 2015 года из-за наследства — квартиры в Выборгском районе Петербурга и земельного участка в поселке Лемболово. Сначала мужчина зарезал своего брата, а потом вместе с женой расчленил тело и вывез останки в лес.

    Найти тело погибшего удалось только накануне, 1 июня, во Всеволожском районе Ленобласти, сообщает «Фонтанка». После этого полицейские и задержали подозреваемого.

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