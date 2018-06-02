Петербуржец убил и расчленил брата ради квартиры

В Петербурге задержали
44-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве брата.
По данным правоохранителей, с 56-летним родственником злоумышленник расправился еще в феврале 2015 года из-за наследства — квартиры в Выборгском районе Петербурга и земельного участка в поселке Лемболово. Сначала мужчина зарезал своего брата, а потом вместе с женой расчленил тело и вывез останки в лес.
Найти тело погибшего удалось только накануне, 1 июня, во Всеволожском районе Ленобласти, сообщает «Фонтанка». После этого полицейские и задержали подозреваемого.
Найти тело погибшего удалось только накануне, 1 июня, во Всеволожском районе Ленобласти, сообщает «Фонтанка». После этого полицейские и задержали подозреваемого.
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