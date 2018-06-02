    В Москве задержан киллер, убивший друга Деда Хасана

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    В Москве задержан киллер, убивший друга Деда Хасана

    В Москве задержан киллер, убивший друга Деда Хасана

    В Москве задержан киллер, убивший друга Деда Хасана

    Осведомленный источник опроверг информацию СМИ о задержании киллера, который ликвидировал криминального авторитета Аслана Усояна, известного под прозвищем Дед Хасан.

    По уточненной информации, которую сообщил собеседник «Интерфакса», в Москве задержан киллер, убивший шесть лет назад ближайшего сподвижника Деда Хасана Ильгара Алиева, известного как Ильгар Данабаш.

    Убийство произошло в апреле 2012 года на Пресненском валу. Киллер застрелил криминального авторитета Алиева, а также пытался убить его молодую спутницу.

    Задержанный является криминальным авторитетом и известен под прозвищем Хаджи Бейлаганский, сообщил источник.

    Подозреваемому 36-лет, он уроженец Азербайджана. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали его в ресторане «Белый дом» в самом центре Москвы. Преступник был «правой рукой» другого вора в законе, известного под именем Ровшан Ленкоранский, отмечает портал «ПраймКрайм».

    Криминальный авторитет Дед Хасан считался одним из самых влиятельных воров в законе. Он был застрелен в Москве в 2013 году. Киллер подкараулил его на выходе из ресторана «Старый Фаэтон» на Поварской улице в центре Москвы и убил выстрелом в шею.

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