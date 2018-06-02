«Они зашли в респираторах»: Луговой рассказал о даче показаний Скотланд-Ярду

В студии программы «Международная пилорама»
экс-сотрудник спецслужб, депутат от ЛДПР Андрей Луговой рассказал ведущему передачи Тиграну Кеосаяну о том, как его британцы в Москве допрашивали в респираторах и костюмах химзащиты.
Событий жизни Лугового хватит на несколько сезонов остросюжетного детективного сериала. Британские власти считают его причастным к отравлению радиоактивным полонием Александра Литвиненко в 2006 году в Лондоне. Депутат рассказал, как ему пришлось проходить детектор лжи в присутствии англичан и о том, как сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали его в московской больнице.
Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ: «Мы приходим, нас ждут в большом помещении. А мы в халатах и обычных медицинских масках, потому что была эпидемия гриппа. Заходит переводчик, врач в обычной одежде. И заходят два англичанина — в резиновом, у них респираторы. Они на нас смотрят большими глазами — мы ведь без защиты. Допрос шел шесть часов. На второй час они не выдержали и сняли сначала респираторы, затем капюшоны, потом они выходили, вероятно, в туалет, и вернулись в обычных костюмах».
Андрей Луговой был допрошен в Москве представителями британского Скотланд-Ярда вскоре после гибели Александра Литвиненко в Лондоне.
Полное интервью с Андреем Луговым — в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
Андрей Луговой, депутат Госдумы РФ: «Мы приходим, нас ждут в большом помещении. А мы в халатах и обычных медицинских масках, потому что была эпидемия гриппа. Заходит переводчик, врач в обычной одежде. И заходят два англичанина — в резиновом, у них респираторы. Они на нас смотрят большими глазами — мы ведь без защиты. Допрос шел шесть часов. На второй час они не выдержали и сняли сначала респираторы, затем капюшоны, потом они выходили, вероятно, в туалет, и вернулись в обычных костюмах».
Андрей Луговой был допрошен в Москве представителями британского Скотланд-Ярда вскоре после гибели Александра Литвиненко в Лондоне.
Полное интервью с Андреем Луговым — в программе «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
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