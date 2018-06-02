Бенедикт Камбербэтч подрался с бандитами на углу Бейкер-стрит

Знаменитый британский актер Бенедикт Камбербэтч, прославившийся на весь мир исполнением роли Шерлока Холмса, совершил геройский поступок, сумев спасти курьера от расправы уличной банды.
Об инциденте в Лондоне The Sun рассказал таксист, который вез знаменитого актера и его жену и стал очевидцем драки. 41-летний актер, увидев как четверо бандитов ударили курьера-велосипедиста бутылкой по голове, выскочил из такси и бросился на защиту пострадавшего.
С криком «Оставьте его в покое!» Камбербэтч подбежал к бандитам, которые мгновенно переключили внимание на новое лицо и заняли боевую позицию. Таксист бросился на помощь своему пассажиру, однако Камбербэтч в тот момент неплохо справлялся и сам: он отталкивал бандитов и не позволял себя ударить.
Мануэль Диас, водитель такси: «Бенедикт оказался отважен, смел и поступил самоотверженно. Если бы он не вступился, велосипедист мог бы получить серьезные травмы».
Диас не знал, что везет самого Камбербэтча. И узнал его только во время схватки с преступниками. Спустя время злоумышленники тоже поняли, что перед ними знаменитый исполнитель роли Шерлока Холмса и спешно ретировались.
Примечательно, что ночная драка Камбербэтча с бандитами произошла на углу Бейкер-стрит — улицой, на которой Артур Конан Дойл поселил главного персонажа своих произведений, отмечает издание.
С криком «Оставьте его в покое!» Камбербэтч подбежал к бандитам, которые мгновенно переключили внимание на новое лицо и заняли боевую позицию. Таксист бросился на помощь своему пассажиру, однако Камбербэтч в тот момент неплохо справлялся и сам: он отталкивал бандитов и не позволял себя ударить.
Мануэль Диас, водитель такси: «Бенедикт оказался отважен, смел и поступил самоотверженно. Если бы он не вступился, велосипедист мог бы получить серьезные травмы».
Диас не знал, что везет самого Камбербэтча. И узнал его только во время схватки с преступниками. Спустя время злоумышленники тоже поняли, что перед ними знаменитый исполнитель роли Шерлока Холмса и спешно ретировались.
Примечательно, что ночная драка Камбербэтча с бандитами произошла на углу Бейкер-стрит — улицой, на которой Артур Конан Дойл поселил главного персонажа своих произведений, отмечает издание.
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