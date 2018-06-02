    Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма

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    Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма

    Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма

    Президент России подписал концепцию развития национальной системы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег.

    Президент России Владимир Путин утвердил концепцию развития национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Сообщение об этом размещено на официальном сайте Кремля.

    Из документа: «Настоящая Концепция определяет основные риски в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также цели, основные направления развития национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и задачи по реализации этих направлений».

    Основными целями национальной системы должны стать соблюдение законов о противодействии отмыванию денег, обеспечение прозрачности деятельности некоммерческих организаций, предупреждение нецелевого расходования средств, выделяемых из бюджета, а также снижение количества экстремистских проявлений в обществе.

    Ожидается, что концепция поможет привести систему борьбы с финансированием терроризма в соответствие с международными стандартами, оптимизировать ее структуру и обеспечить необходимыми ресурсами и правовой поддержкой.

    Контролировать ход исполнения концепции поручено директору Росинфомониторинга, который будет каждый год представлять президенту РФ отчет о проделанной работе.

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