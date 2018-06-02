    Упавший в небе над Китаем гигантский метеорит попал на видео

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    Упавший в небе над Китаем гигантский метеорит попал на видео

    Упавший в небе над Китаем гигантский метеорит попал на видео

    Житель города Джингхонг китайской провинции Юньнань снял на видео летящий и взрывающийся в небе огромный огненный шар.

    На кадрах видно, как небесное тело пролетает над городом Джингхонг. Шар вспыхивает, взрывается, ярко освещая на несколько секунд небо, и гаснет.

    О последствиях падения небесного тела не сообщается.



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