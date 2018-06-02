Упавший в небе над Китаем гигантский метеорит попал на видео

Житель города Джингхонг китайской провинции Юньнань снял на видео летящий и взрывающийся в небе огромный огненный шар.
На кадрах видно, как небесное тело пролетает над городом Джингхонг. Шар вспыхивает, взрывается, ярко освещая на несколько секунд небо, и гаснет.
О последствиях падения небесного тела не сообщается.
О последствиях падения небесного тела не сообщается.
Incredible moment: A meteorite was captured in the city of Jinghong, southwest China’s #Yunnan Province on Friday and lit up the night sky. pic.twitter.com/fuM14KpuQ0— People’s Daily,China (@PDChina) 2 июня 2018 г.
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