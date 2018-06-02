ФИФА представила телевизионную заставку матчей ЧМ-2018

Опубликован ролик, который станет официальной заставкой матчей чемпионата мира по футболу.
Видео длительностью 45 секунд было опубликовано накануне на YouTube-канале Международной федерации футбола (ФИФА). В ролике показаны символы и самые известные достопримечательности городов, принимающих матчи ЧМ-2018, и яркие моменты из матчей чемпионата прошлых лет. В последние секунды появляется земной шар, изображенный в стилистике яйца Фаберже, и трофей чемпионата.
В комментариях к видео многие пользователи отметили, что видео напоминает заставку популярного сериала «Игра престолов», но в целом зрители одобрили ролик ФИФА.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
В комментариях к видео многие пользователи отметили, что видео напоминает заставку популярного сериала «Игра престолов», но в целом зрители одобрили ролик ФИФА.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
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