    Машина с людьми загорелась на соревнованиях внедорожников в Забайкалье

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    Машина с людьми загорелась на соревнованиях внедорожников в Забайкалье

    Машина с людьми загорелась на соревнованиях внедорожников в Забайкалье

    Двоих пострадавших с ожогами госпитализировали с соревнований среди водителей внедорожников в Забайкалье.

    ЧП случилось неподалеку от поселка Карымское. До начала соревнований там загорелся автомобиль. В результате пострадали находившиеся внутри люди.

    Пострадавшие были доставлены в больнице. Сейчас людям, которые получили ожоги, помогают врачи.

    Как отмечает ТАСС, из-за пожара соревнования решили приостановить.

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