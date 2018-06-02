Более тысячи детонаторов похищены с уранового рудника в Забайкалье

Электродетонаторы и системы инициирования взрывчатых веществ похищены с одного из рудников крупнейшего российского уранодобывающего предприятия «Приаргунское производственное
горно-химическое объединение» в забайкальском Краснокаменске.
Пропажу 1128 электродетонаторов и 220 неэлектрических систем инициирования взрывчатых веществ обнаружили подземные раздатчицы. Отмечается, что склад, где хранились детонаторы, не вскрывался, сигнализация не срабатывала.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, преступников ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Забайкальского края.
По факту кражи возбуждено уголовное дело, преступников ищут, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД Забайкальского края.
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