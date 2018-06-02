    Ланч с Баффеттом ушел с молотка за $3, 3 млн. США, аукционы, миллионеры и миллиардеры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЛанч с Баффеттом ушел с молотка за $3,3 млн

    Ланч с Баффеттом ушел с молотка за $3,3 млн

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    Ланч с Баффеттом ушел с молотка за $3,3 млн

    Ланч с Баффеттом ушел с молотка за $3,3 млн

      В США с аукциона продали обед с Уорреном Баффеттом. Победитель торгов заплатил за право покушать в обществе бизнесмена 3,3 миллиона долларов и пожелал остаться неизвестным.

      Ланч с одним из богатейших людей планеты проходит в престижном ресторане в центре Нью-Йорка, победителю разрешают взять на него еще 7 человек.

      Обычно трапеза длится около 3 часов. За это время Баффетту можно задавать любые вопросы, но нельзя затрагивать тему будущих инвестиций миллиардера. Все вырученные на аукционе средства традиционно перечисляют на благотворительность.

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