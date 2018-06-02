Почти 400 тысяч звонков поступило для прямой линии с Путиным

Чуть менее 400 тысяч звонков и почти 165 тысяч
СМС-сообщений поступило к «прямой линии» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая пройдет 7 июня.
Кроме того, россияне присылают вопросы Владимиру Путину в видеформате — таких насчитывается 5,4 тысяч, и через соцсети — 506 сообщений.
Ранее стало известно, что в ходе мероприятия российский лидер, в свою очередь, будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи, чтобы получить ответ на обращение или жалобу граждан. Главам регионов было рекомендовано «не уходить в отпуска, быть на рабочем месте» и смотреть прямую линию.
Ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 7 июня. Она начнется в полдень. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы. Ранее в Кремле отмечали, что в этом году при проведении мероприятия предусмотрен ряд технологических новаций и более широкий географический охват.
Ранее стало известно, что в ходе мероприятия российский лидер, в свою очередь, будет задавать вопросы губернаторам и членам правительства по конференц-связи, чтобы получить ответ на обращение или жалобу граждан. Главам регионов было рекомендовано «не уходить в отпуска, быть на рабочем месте» и смотреть прямую линию.
Ежегодная программа «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» выйдет 7 июня. Она начнется в полдень. Глава государства в ходе общения с россиянами ответит на интересующие их вопросы. Ранее в Кремле отмечали, что в этом году при проведении мероприятия предусмотрен ряд технологических новаций и более широкий географический охват.
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