В штаб-квартире ООН российские дипломаты устроили презентацию ЧМ-2018

В первый день председательства России в Совбезе ООН в штаб-квартире организации прошла презентация чемпионата мира по футболу.

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Мероприятие посетили иностранные дипломаты и сотрудники ООН во главе с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Для них устроили лотерею, в которой разыграли призы с символикой турнира. Всем гостям также раздали брошюры с расписанием игр и именные майки в цветах национальных сборных.



Российский постпред Василий Небензя заявил, что штаб-квартира ООН — самое подходящее место для разговоров о футболе, ведь спорт — это мир, а мир — это то, что стремится сохранить Организация объединенных наций.



Василий Небензя, постоянный представитель РФ при ООН: «Чемпионат мира — это не просто спортивное событие, а событие мирового значения, которое ждут не только болельщики. Это праздник спорта и всего мира, а спорт — это мир, а мир — это, чем занимается ООН, так что все совпадает. Люди, которые поедут в Россию на ЧМ-2018, привезут оттуда кусочек России. И для многих это наверняка станет открытием, потому что то, что многие люди здесь благодаря прессе думают о России, не есть Россия. Россия — это не то, что часто думают о ней за границей».



Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня и пройдет в 11 городах России.