Председательство в Совбезе ООН перешло к России

Россия ровно на один месяц стала председателем Совета безопасности ООН. Постпред нашей страны при организации Василий Небензя выступил на брифинге в Нью-Йорке и обозначил основные темы повестки на ближайшие недели.

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По словам дипломата, в центре внимания будет ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 25 июня состоится заседание Совбеза ООН, на котором обсудят обстановку в этих регионах.



Совет Безопасности ООН состоит из 15 членов, в том числе пяти постоянных — России, Китая, Великобритании, Франции и США. Все представленные государства возглавляют работу Совбеза ООН поочередно, в алфавитном порядке английского языка.



Председательство страны длится один календарный месяц. В последний раз Россия координировала работу ключевой структуры ООН более полутора лет назад, в октябре 2016 года, когда российским постпредом был Виталий Чуркин.