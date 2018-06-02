«Выстрелить себе в ногу»: Вучич объяснил отказ Белграда признать Крым российским

В интервью французскому изданию президент Сербии Александр Вучич объяснил, почему Белград не признал Крым российской территорией.
Как заявил сербский лидер газете Le Monde, если бы Белград признал полуостров частью России, то это бы означало поддержку независимости Косова.
Александр Вучич, президент Сербии: «Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?»
Также Вучич напомнил, что в 2014 году Белград не поддержал антироссийские санкции, хотя демонстрировал и демонстрирует европейские амбиции. Если бы Сербия на тот момент уже являлась частью Евросоюза, ей бы пришлось исполнить все обязательства по единой внешней политике. В связи с этим Вучич выразил надежду, что отношения с Москвой полностью изменятся через 5–6 лет. Кроме того, сербский лидер заявил, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Россией не противоречат друг другу.
Александр Вучич: «Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна. С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций».
Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам референдума, который провели на полуострове после случившегося на Украине госпереворота. За воссоединение с нашей страной проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
После этого Запад, обвинив Россию также и во вмешательстве во внутриукраинский конфликт, объявил о введении санкций в отношении Москвы. В качестве ответной меры Россия взяла курс на импортозамещение, при этом не раз заявляя, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Кроме того, Москва неоднократно отвергала все обвинения во вмешательстве и якобы недемократичном воссоединении с Крымом.
Александр Вучич, президент Сербии: «Мы не признали Крым частью России. Если бы мы это сделали, это бы означало, что мы поддерживаем независимость Косова. Но поставьте себя на наше место. Кто из постоянных членов Совета безопасности ООН поддерживает нашу территориальную целостность? Россия. Можем ли мы выстрелить себе в ногу?»
Также Вучич напомнил, что в 2014 году Белград не поддержал антироссийские санкции, хотя демонстрировал и демонстрирует европейские амбиции. Если бы Сербия на тот момент уже являлась частью Евросоюза, ей бы пришлось исполнить все обязательства по единой внешней политике. В связи с этим Вучич выразил надежду, что отношения с Москвой полностью изменятся через 5–6 лет. Кроме того, сербский лидер заявил, что евроинтеграция Белграда и хорошие отношения с Россией не противоречат друг другу.
Александр Вучич: «Нет никаких противоречий. Французский президент сказал то же самое, что Россия — дружественная страна. С нашей стороны мы хотим укрепить традиционные связи с Россией, наше торговое сотрудничество. С военной точки зрения мы придерживаемся нейтралитета. Но, естественно, мы находимся на европейском пути. Я об этом заявляю и в Брюсселе, и в Вашингтоне, и в Москве, и Владимир Путин никогда ничего не говорил против наших европейских амбиций».
Крым стал российским регионом весной 2014 года по итогам референдума, который провели на полуострове после случившегося на Украине госпереворота. За воссоединение с нашей страной проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя.
После этого Запад, обвинив Россию также и во вмешательстве во внутриукраинский конфликт, объявил о введении санкций в отношении Москвы. В качестве ответной меры Россия взяла курс на импортозамещение, при этом не раз заявляя, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Кроме того, Москва неоднократно отвергала все обвинения во вмешательстве и якобы недемократичном воссоединении с Крымом.
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