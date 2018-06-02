В Сирии открыли гуманитарный коридор между Алеппо и Идлибом

На трассе Алеппо — Идлиб открыли гуманитарный коридор, который сирийцы уже называют дорогой жизни. Этого удалось добиться благодаря договоренностями между российским центром по примирению враждующих сторон в Сирии и лидерами вооруженных формирований.

Через коридор можно покинуть подконтрольные боевикам районы. Каждое утро сирийские военные снимают минные заграждения на границе Идлиба и Алеппо и открывают проход для беженцев.



Мухаммед Халат, беженец: «Жить там стало совсем невозможно. Я собрал всю свою семью, загрузил все, что поместилось в машину, и решил ехать сюда. Видите — даже прицеп захватил. Тут, надеюсь, будет безопасно, мы наконец-то сможем нормально поесть и как-то жить, пока из нашего селения не прогонят боевиков.»



Машины тщательно досматривают сирийские саперы, хоть это и непросто. Люди загружают фургоны до отказа. В районах, откуда едут беженцы, часто нет никакой медпомощи, поэтому рядом с пунктом пропуска работают российские военные врачи. Только за эти сутки к медикам обратились около сотни переселенцев, половина из них — дети. Всего в сутки коридор может пропускать до тысячи человек.