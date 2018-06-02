В Москве открывается персональная выставка Бэнкси

Сегодня в российской столице открывается персональная выставка известного стрит-арт-художника Бэнкси. В Центральном доме художника впервые представят около 100 работ, среди которых фотографии, принты и объемные объекты.

На входе зрителей встречает мультимедийный зал. Графику делали те же люди, что и ожившие картины Ван Гога той самой знаменитой выставке, на которую водил Серега героиню хита группы «Ленинград». Бэнкси в ЦДХ ждет такой же коммерческий успех, ведь Бэнкси больше 10 лет является главной медийной загадкой. Он расписывает стены, заборы, вагоны и двери, при этом никто не знает, кто он такой на самом деле.



По одной версии, Бэнкси — это иллюстратор из Бристоля Робин Каннингем, по другой, сооснователь музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Существует и третья версия, согласно которой Бэнкси вообще не человек, а ловкий пиар-проект, реализованный сразу несколькими влиятельными художниками во главе с Дэмьеном Хёрстом. Галеристы, конечно, разгадку знают,но дружно молчат.



Самый успешный граффити-артист двух десятилетий прост и понятен. Он шутит на злободневные и не очень темы, представляет британскую королеву в образе обезьяны, не слишком отличных от нее членов парламента, протестует против использования детского труда и военных конфликтов, высмеивает полицейский произвол, выход Британии из ЕС и снобизм в искусстве. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.