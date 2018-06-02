    В Москве открывается персональная выставка Бэнкси. Москва, выставки и музеи, живопись и художники, искусство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открывается персональная выставка Бэнкси

    В Москве открывается персональная выставка Бэнкси

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    В Москве открывается персональная выставка Бэнкси

    В Москве открывается персональная выставка Бэнкси

    В Москве открывается персональная выставка Бэнкси

      Сегодня в российской столице открывается персональная выставка известного стрит-арт-художника Бэнкси. В Центральном доме художника впервые представят около 100 работ, среди которых фотографии, принты и объемные объекты.

      На входе зрителей встречает мультимедийный зал. Графику делали те же люди, что и ожившие картины Ван Гога той самой знаменитой выставке, на которую водил Серега героиню хита группы «Ленинград». Бэнкси в ЦДХ ждет такой же коммерческий успех, ведь Бэнкси больше 10 лет является главной медийной загадкой. Он расписывает стены, заборы, вагоны и двери, при этом никто не знает, кто он такой на самом деле.

      По одной версии, Бэнкси — это иллюстратор из Бристоля Робин Каннингем, по другой, сооснователь музыкальной группы Massive Attack Роберт Дель Ная. Существует и третья версия, согласно которой Бэнкси вообще не человек, а ловкий пиар-проект, реализованный сразу несколькими влиятельными художниками во главе с Дэмьеном Хёрстом. Галеристы, конечно, разгадку знают,но дружно молчат.

      Самый успешный граффити-артист двух десятилетий прост и понятен. Он шутит на злободневные и не очень темы, представляет британскую королеву в образе обезьяны, не слишком отличных от нее членов парламента, протестует против использования детского труда и военных конфликтов, высмеивает полицейский произвол, выход Британии из ЕС и снобизм в искусстве. Подробности — в репортаже корреспондента Алины Репиной.

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