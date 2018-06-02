Кварталы древнего Дербента отремонтируют для привлечения туристов

Власти Дербента поставили перед собой амбициозную задачу отремонтировать город и вернуть туристов на берег Каспия. Для реализации этой идеи на юге Дагестана все есть: море, горы и исторические памятники. Первый этап работ будет оплачен из призовых. Дербент стал одним из лучших во всероссийском конкурсе малых городов и на программу благоустройства получит 50 миллионов рублей.

Уже 8 поколений семья Хайбатовых наблюдает с высоты птичьего полета за жизнью города. Вид такой, что дух захватывает. За спиной — двухтысячелетняя цитадель Нарын-кала, впереди — кварталы древнего Дербента. Последний раз нога еще советского туриста переступала порог этого дома в конце 80-х годов. Из-за разрухи этот старинный район города перестали посещать.



Хаджисафтар Хайбатов, местный житель: «Раньше каждый день 15–20 автобусов туристов приезжали, даже места оставить машину не было».



Эту часть Дербента еще называется магалы, в переводе с арабского — кварталы. Капитального ремонта эти восточные улочки не видели уже больше 30 лет. Дорога, ведущая к главной достопримечательности Дербента, крепости Нарын-кала, пролегает как раз через магалы. Впрочем, сами туристы чаще обходят древние кварталы стороной. Основная проблема — отсутствие должной инфраструктуры, хотя именно здесь можно отыскать самые настоящие архитектурные сокровища.



Десятки объектов находятся под охраной государства и ЮНЕСКО. Уникальность этих мест еще и в том, что это не музей под открытым небом, а самый обычный жилой район города. Где еще можно встретить такое соседствующие частный дом и мечеть VIII века?



Для исторических городов, где всегда было что показать, но никогда не хватало денег на реставрацию, по поручению Владимира Путина Минстрой России организовал конкурс проектов на создание комфортной среды. Дербент оказался в числе победителей. Это первый серьезный успех. Мэр города теперь не выпускает из рук статуэтку. Призовые, а это около 50 миллионов рублей, потратят на ремонт магалов. Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Омара Магомедова.