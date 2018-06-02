Состояние получивших ожоги в ТЦ «КомсоМОЛЛ» детей стабильное

Состояние детей, получивших накануне ожоги в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ», оценивается как стабильное, отрицательной динамики нет. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
Министерство здравоохранения Иркутской области: «Шесть человек госпитализированы в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3, из них двое находятся в дневном стационаре. Еще два человека направлены на амбулаторное лечение. Состояние пациентов стабильное, без отрицательной динамики».
Отмечается, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова держит ситуацию на контроле, передает РИА Новости.
Напомним, восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами 1–2 степени после ЧП в научно-развлекательном центре «Гравитация», находящемся в ТРЦ «КомсоМОЛЛ». По данным следствия, во время демонстрации химических опытов экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и реактивы. Воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул.Сидевшие в первом ряду дети получили ожоги. Возбуждено уголовное дело, задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра.
Отмечается, что министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова держит ситуацию на контроле, передает РИА Новости.
Напомним, восемь детей в возрасте от 5 до 13 лет были госпитализированы с ожогами 1–2 степени после ЧП в научно-развлекательном центре «Гравитация», находящемся в ТРЦ «КомсоМОЛЛ». По данным следствия, во время демонстрации химических опытов экскурсоводы использовали жидкий азот, электричество и реактивы. Воспламеняющийся газ попал на газовую горелку и вспыхнул.Сидевшие в первом ряду дети получили ожоги. Возбуждено уголовное дело, задержаны директор и экскурсоводы научно-развлекательного центра.
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