    Глава Пентагона заявил о стремлении США к сотрудничеству РФ и Китаем

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    Глава Пентагона заявил о стремлении США к сотрудничеству РФ и Китаем

    Глава Пентагона заявил о стремлении США к сотрудничеству РФ и Китаем

    Глава Пентагона Джеймс Мэттис, выступая на международной конференции в Сингапуре, заявил, что Соединённые Штаты не хотят конкурировать с Россией и Китаем. По его словам, Вашингтон стремится к сотрудничеству, преодолению противоречий и совместной работе.

    Джеймс Мэттис, глава Пентагона: «С этими двумя этими нациями, этими великими державами лучше сотрудничать, чем конкурировать. Я вижу, что в Москве и Пекине начинают признавать реальность того, что мы видим сегодня в этом зале. Разные нации сидят за столом переговоров, пытаясь найти пути быть вместе, уважают традицию и культуру и суверенитет каждого. Мы все можем работать вместе».

    При этом, по мнению Мэттиса, у России больше общего с Западом и США, чем с Китаем, а у Китая больше общего с тихоокеанскими нациями, США и Индией, чем с Россией, что указывает на «природное несовпадение интересов».

    Глава Пентагона напомнил о сотрудничестве с Россией и Китаем в годы Второй мировой войны, которая завершилась победой над фашизмом. Он подчеркнул, что необходимо находить пути преодоления противоречий, чтобы «формировать продуктивные взаимоотношения», передает РИА Новости.


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