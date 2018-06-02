Оформление ДТП: в спорных ситуациях вместо европротокола лучше вызвать ГИБДД

На российских дорогах
из-за мелких аварий вырастают огромные пробки. Большинство водителей не спешит оформлять ДТП без инспекторов, опасаясь, что 50 тысяч не хватит на ремонт. Теперь эта сумма стала вдвое больше. Но исчезнут ли заторы?
Машину Марины Касаткиной помяли на заправке. Инспекторы приехали, но отказались тратить время на мелкое ДТП и посоветовали оформить вмятины по европротоколу, а в сервисе выяснилось, что ремонт будет стоить в 4 раза дороже, чем покрывает полис. Повреждены бампер, парктроник, решетка идет под замену.
Марина Касаткина, водитель: «Страховая предлагает мне 38 тысяч 500 рублей по их подсчету. А станция мне говорит, что приблизительно будет 195–200 тысяч. То есть остальную сумму я должна выплатить из своего кармана».
С весны 2017 страховые компании не выплачивают компенсации, а направляют автомобили на ремонт в сервисы и тех, кто дождался ГАИ, и тех, кто оформил аварию по европротоколу.
Петербуржец Олег Зенченко теперь жалеет, что не стал терять время на ожидание ГАИ, и сам оформил аварию с грузовиком. На месте заполнили извещение о ДТП и разъехались. В сервисе ремонт оценили в 120 тысяч рублей.
Олег Зенченко, водитель: «Мне стало просто интересно, сколько же оно примерно будет мне стоить. Просто взял партийный номер этого спойлера. Зашел на сайт РСА. Там есть удобная форма, куда можно ввести данные. И, собственно, их сайт выдает мне стоимость спойлера — 75 тысяч рублей».
Добавить уверенности водителям при самостоятельном оформлении должно двойное увеличение лимита на ремонт до 100 тысяч. В Союзе автостраховщиков уверены, что спорных случаев станет меньше, но пробки не исчезнут.
Два года назад вышло специальное приложение для оформления аварий по европротоколу, но работало оно с ошибками, а сейчас снова «находится в разработке». Еще одно новшество состоит в том, что теперь не нужно на месте определяться с виновником ДТП, но это смущает даже самих страховщиков. В спорных ситуациях они рекомендуют по-старинке, то есть звать инспекторов. Подробности — в программе «Главная дорога».
Марина Касаткина, водитель: «Страховая предлагает мне 38 тысяч 500 рублей по их подсчету. А станция мне говорит, что приблизительно будет 195–200 тысяч. То есть остальную сумму я должна выплатить из своего кармана».
С весны 2017 страховые компании не выплачивают компенсации, а направляют автомобили на ремонт в сервисы и тех, кто дождался ГАИ, и тех, кто оформил аварию по европротоколу.
Петербуржец Олег Зенченко теперь жалеет, что не стал терять время на ожидание ГАИ, и сам оформил аварию с грузовиком. На месте заполнили извещение о ДТП и разъехались. В сервисе ремонт оценили в 120 тысяч рублей.
Олег Зенченко, водитель: «Мне стало просто интересно, сколько же оно примерно будет мне стоить. Просто взял партийный номер этого спойлера. Зашел на сайт РСА. Там есть удобная форма, куда можно ввести данные. И, собственно, их сайт выдает мне стоимость спойлера — 75 тысяч рублей».
Добавить уверенности водителям при самостоятельном оформлении должно двойное увеличение лимита на ремонт до 100 тысяч. В Союзе автостраховщиков уверены, что спорных случаев станет меньше, но пробки не исчезнут.
Два года назад вышло специальное приложение для оформления аварий по европротоколу, но работало оно с ошибками, а сейчас снова «находится в разработке». Еще одно новшество состоит в том, что теперь не нужно на месте определяться с виновником ДТП, но это смущает даже самих страховщиков. В спорных ситуациях они рекомендуют по-старинке, то есть звать инспекторов. Подробности — в программе «Главная дорога».
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